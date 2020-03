Corona-Vorsorge im Solemar

Aus aktuellem Anlass informiert die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) zu den Vorkehrungen im Rahmen der aktuellen Entwicklungen des Coronavirus. Die KuBä richte sich insbesondere nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie nach den offiziellen Informationen und Handlungsempfehlungen des Gesundheitsamtes, heißt es in der schriftlichen Mitteilung. Die wichtigsten Maßnahmen bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie gründlichen Handhygiene. Neben der entsprechenden Hygiene vor dem Bad- und Saunazutritt sollten Gäste, die sich innerhalb der letzten 14 Tage innerhalb eines Risikogebiets aufgehalten haben, unabhängig von Symptomen bitte zu Hause bleiben. Aus Vorsorgegründen wurden sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nochmals verstärkt, es werden beispielsweise zusätzliche Wischdesinfektionen vorgenommen. Auch zusätzliche Handdesinfektionsspender stehen für Mitarbeiter und Gäste zur Verfügung. Die Mitarbeiter wurden zur strikten Einhaltung der betrieblichen Hygienestandards angewiesen. Die Gäste werden auf der Solemar-Homepage sowie über Aushänge im Solemar proaktiv zum Thema Coronavirus informiert.

Frauen der Welt im Gebet vereint

Der Weltgebetstag der Frauen wird am heutigen Freitag, 6. März, unter dem Motto „Steh auf und geh“, gefeiert. Im KWA-Kurstift am Salinensee findet ein Gottesdienst um 17.30 Uhr statt. Die katholische Frauengemeinschaft aus Hochemmingen lädt alle Frauen um 19 Uhr zum Gottesdienst in die Gemeindehalle ein. Auch in Öfingen ist ins Gemeindehaus zum Gottesdienst um 19 Uhr eingeladen. Diesem folgt ein gemütliches Beisammensein. Die Gottesdienstordnung wurde dieses Jahr von Frauen aus Simbabwe ausgearbeitet.

So hält man auf dem Weg zum Ziel durch

Erstmals spricht Kadirhan Cil, Gründer und Cheftrainer der Tiki-Taka-Fussballschule, über seine eigenen persönlichen Erfahrungen und Hürden seines Lebens, mit welchen er auf dem Weg zu seinen Träumen und Zielen konfrontiert war. Mit seinem Vortrag „Bitte gib nicht auf“ will Kadirhan Cil Mut zusprechen und seine Methoden teilen. Bei einem gemeinsamen Umtrunk im Anschluss bietet sich die Gelegenheit für interessante Gespräche. Der Vortragsabend findet statt am Samstag, 7. März, von 18 bis 20 Uhr, im Kurhaus in Bad Dürrheim. Der Eintritt ist frei. Informationen und Anmeldungen unter www.eventbrite.de.