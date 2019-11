Ein Abend mit Vortrag und Musik

Professor Knud-Eike Buchmann, als Psychotherapeut ein ausgewiesener Fachmann für Fragen des Zusammenlebens, wird am heutigen Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim über die menschlichen „Kopf-Fähigkeiten“ sprechen, die eben dieses Zusammenleben leicht oder auch schwer machen. Das Klinghoff-Duo steuert die musikalische Umrahmung bei. Der Vortrag hat den Titel „Von der Dummheit über die Klugheit und Vernunft zur Weisheit“. Der Eintritt ist frei.

Frauen werden lecker verwöhnt

Das traditionelle Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheim findet am Samstag, 9. November, um 8.45 Uhr, im Haus der Begegnung, neben der evangelischen Kirche, statt. Der Vortrag an diesem Morgen dreht sich um das Thema „Leben heißt: Sich verändern“. Das Vorbereitungsteam konnte die Referentin Gudrun Neumaier gewinnen. Diese will aufzeigen, was Veränderungen alles bewirken können. Vor dem Vortrag sind alle Frauen jeden Alters herzlich eingeladen, sich an die liebevoll gedeckten Frühstückstische zu setzen, um sich verwöhnen zu lassen. Alle sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Über eine Geldspende zur Deckung der Kosten würde sich das Veranstaltungsteam sehr freuen. Anmeldungen sind erbeten bis spätestens Mittwoch, 6. November, an: Evangelische Kirchengemeinde, Johanniterweg 13, Bad Dürrheim, E-Mail: ev.kigemeinde.bd@t-online.de, oder bei Irmgard Kamphorst, Telefon (07726) 92 85 06.

Jahresabschluss mit Kaffeefahrt

Das Wanderjahr endet beim Schwarzwaldverein am Sonntag, 10. November, wieder mit der beliebten „Kaffeefahrt“. Dabei dürfen die Wanderschuhe zu Hause bleiben. Der Bus bringt die Gruppe bis ans Einkehrziel – wohin, wird wie immer nicht verraten. Es wurde wieder ein landschaftlich reizvoller Ort gefunden, wo die Gruppe bestens bewirtet und sicher einen schönen Nachmittag verbringen wird. Busabfahrt ist um 13 Uhr am Busbahnhof, am Adlerplatz um 13.05 Uhr. Die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Für Mitglieder kostet die Fahrt zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 8. November, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße oder die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Die Organisation haben Günther und Maria Klar.