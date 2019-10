Antrag der LBU auf klima-aktives Bad Dürrheim

Ohne große Diskussion und einstimmig angenommen wurde vom Gemeinderat in der Oktober-Sitzung der Antrag der Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) für ein „klima-aktives Bad Dürrheim„ angenommen und an den Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss weiterverwiesen. Andere große Städte würden mit gutem Beispiel vorangehen, wird in dem Antrag der LBU ausgeführt.

Da die Klimakrise auch Einfluss auf das Reizklima der Baar und auf das Prädikat als heilklimatischer Kurort haben werde, handele es sich um eine Aufgabe mit konkreter lokaler Bedeutung und Bad Dürrheim solle dementsprechend nicht untätig bleiben. Neun Punkte umfasste das Papier, in dem unter anderem dazu aufgefordert wird, dass die städtischen Beteiligungen (Kur- und Bäder GmbH, Zweckverbände) sich verstärkt mit ihren Möglichkeiten im Klimaschutz auseinandersetzen und vor Jahresende im Gemeinderat dazu Bericht erstatten sollen sowie die Schaffung einer Projekt- und Arbeitsgruppe beantragt wird.

Diese soll aus kompetenten Bürgern, Parteivertretern, Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung sowie Vertretern aus Industrie, Handel, Handwerk und Klinikbetrieben bestehen. „Das ist nicht das ende der Fahnenstange, sondern die Basis“, merkte Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser an. Das Thema wird in der Sitzung des Ausschusses am 18. November weiter diskutiert.