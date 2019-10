FC Bad Dürrheim: Versammlung findet nicht öffentlich statt

Der FC Bad Dürrheim hält am heutigen Freitagabend, 18. Oktober, um 20 Uhr, seine Jahreshauptversammlung in der Schabelstube ab. Neben den verschiedenen Berichten stehen die Stellungnahme zum Geschäftsjahr 2017/18 und Wahlen auf der Tagesordnung. Kurzfristig wurde vom Vereinsvorstand entschieden, die Jahreshauptversammlung nicht öffentlich abzuhalten.

Beim Warentauschtag kann Gebrauchtes getauscht werden

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, wieder die Tauschbörse. Diese findet im Weinbrenner-Saal im Haus des Gastes statt. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Großraumparkplatz Stadtmitte. Warenannahme ist von 9 bis 10.30 Uhr. Einlass zur kostenlosen Mitnahme der abgegebenen Sachen ist ab 10 Uhr. Angeboten werden Bücher, Elektroartikel (keine Decken- und Stehlampen), Kleidung (keine Schuhe), Haushaltsartikel, Spielsachen und anderes. Waren, die bei anderen Börsen angeboten werden (Skiausrüstung, Schlittschuhe, Fahrräder) werden nicht angenommen, auch nicht Video- und Musikkassetten sowie Einmachgläser. Die Waren sollten gut erhalten, funktionsfähig und sauber sein.

Die Öfinger Feuerwehr lädt zum Schlachtfest ein

Zu einem Herbst- und Schlachtfest lädt die Öfinger Feuerwehr am Sonntag, 20. Oktober, in die Osterberghalle ein. Ab 11 Uhr werden Schlachtplatte und andere Gerichte serviert. Der Musik- und Trachtenverein aus Öfingen unterhält die Gäste musikalisch. Auch ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Torten steht natürlich zur Auswahl.

Der Verwaltungsausschuss tagt an zwei Terminen

Die Mitglieder des Verwaltungsausschuss kommen am Montag, 21. Oktober, sowie Donnerstag, 24. Oktober, jeweils um 17 Uhr, zur Sitzung im Haus des Bürgers zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen zum Haushalt und Verschiedenes.