Drei Feuerwehren der Ortsteile üben am Samstag

Gleich drei Feuerwehrabteilungen der Stadt halten am Samstag, 19. Oktober, ihre alljährliche Hauptübung ab. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu jeder der Übungen herzlich eingeladen. Die Übung der Abteilung Unterbaldingen beginnt um 14 Uhr und wird ab 13.45 Uhr kommentiert. Auch in diesem Jahr wird ein simulierter Brandeinsatz gefahren, um der Bevölkerung zu zeigen, was die Feuerwehren leisten können und müssen, um die Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt zu gewährleisten. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr, dass die Drehleiter der Stadtwehr mitwirken wird. Das Übungsobjekt befindet sich in der Villinger Straße 2, in Unterbaldingen. Um 16 Uhr ertönt die Sirene in Oberbaldingen und ruft zur Herbstübung der Oberbaldinger Feuerwehr. Die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr zeigen dieses Jahr ihr Können im Rahmen einer Schauübung bei der Firma Zindt im Gewerbegebiet Bahn.

Auch in Oberbaldingen wird die Übung für die Zuschauer kommentiert. Die Feuerwehr Biesingen hält ihre Übung dann um 18 Uhr an der Feldscheune, in der Mühlenstraße 13, in Biesingen, ab. Auch hier ist natürlich die Bevölkerung zum Zuschauen eingeladen.

Noch ein Päcken Liebe schenken

Am Sonntag, 6. Oktober, hat die gemeinsame Aktion „Ein Päckchen Liebe schenken“ der evangelischen Kirchengemeinden Bad Dürrheim, Oberbaldingen und der Liebenzeller Gemeinschaft in Schwenningen im Rahmen der Initiative „Licht im Osten“ begonnen. Diese Initiative möchte Licht und Hoffnung zu bedürftigen Kindern, Familien und Senioren in Russland, Osteuropa und Zentralasien bringen. Der Alltag dort ist meistens von Sorgen und Existenznöten bestimmt. Oft reicht das wenige Geld gerade zum Wohnen und für die Nebenkosten. Für notwendige Kleidung und Gebrauchsgegenstände bleibt kaum etwas übrig. Mit einem Päckchen – gefüllt mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug, Schals, Mützen, Handschuhen oder Socken – wird ein Zeichen der Nächstenliebe gesetzt. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann noch bis zum Montag, 11. November, sein Päckchen im evangelischen Pfarramt in Bad Dürrheim, in Schwenningen in der Jahnstraße 18, oder bei Familie Schneider in Unterbaldingen, Im Hochen 9, abgeben. Die Päckchen dürfen nur mit neuen, entsprechend zulässigen Artikeln bestückt sein und sie müssen offen abgegeben werden. Flyer mit Informationen zu zulässigen Inhalten liegen in den Kirchen und Gemeindehäusern aus. Bei Fragen kann man sich an Familie Schneider wenden, Telefon (07706) 34 91 81.