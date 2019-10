So funktioniert die Online-Befragung

Seit vier Tagen haben die Bürger der Stadt die Möglichkeit, ihre Meinung, Wünsche und Anregungen auch über das Internet abzugeben. Die Online-Plattform für den Bürgerbeteiligungsprozess ist unter www.bd-imherzen.de zu finden. Die ersten Impulse, die auf der gestrigen Auftaktveranstaltung gegeben wurden, seien schon eingepflegt, teilt die Stadtverwaltung mit. Über hundert Beiträge wurden an den Pin-Wänden befestigt. „Alle konnten leider noch nicht sortiert, verarbeitet und online gestellt werden. Dies soll aber nach und nach in den nächsten Tagen passieren“, so Pressereferent und Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin. Seinen Beitrag online abgeben kann man, nachdem man auf der Eingangsseite der Plattform auf „Start“ geklickt hat. Daraufhin geht das Hauptmenü auf mit Karten zu den einzelnen Themenbereichen. Wer nicht über einen Computer oder Internet verfügt, kann im Rathaus ein entsprechendes Formblatt holen. Die Bürgerbeteiligung läuft noch bis zum 8. November. Am Mittwoch, 16. Oktober, 18 Uhr, findet die erste Stadtbegehung unter der Leitung von Stadtbaumeister Holger Kurz statt. Treffpunkt ist beim Rathaus.

Sachen tauschen anstatt wegwerfen

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, wieder die Tauschbörse. Diese findet im Weinbrenner-Saal im Haus des Gastes statt. Parkmöglichkeiten gibt es direkt davor auf dem Großraumparkplatz Stadtmitte. Mit dieser Tauschbörse trägt der Wanderverein zum Umweltschutz bei, denn Wiederverwendung nicht mehr benötigter Waren reduziert Abfall. Warenannahme ist von 9 bis 10.30 Uhr. Bei der Anlieferung besteht aber nicht die Möglichkeit, Waren zurücklegen zu lassen. Einlass zur kostenlosen Mitnahme der abgegebenen Sachen ist ab 10 Uhr. Angeboten werden wie immer Bücher, Elektroartikel (keine Decken- und Stehlampen), Kleidung (keine Schuhe), Haushaltsartikel, Spielsachen und vieles andere. Waren, die bei anderen Börsen angeboten werden (Skiausrüstung, Schlittschuhe, Fahrräder) werden nicht angenommen, auch nicht Video- und Musikkassetten sowie Einmachgläser. Die Waren sollten gut erhalten, funktionsfähig und sauber sein, denn die Attraktivität der Veranstaltung steht und fällt mit der Qualität des Angebots.

Raumplanung 2030 der Kirche

Vor etwa vier Wochen haben alle katholischen Haushalte ein DIN-A5-Heftchen mit einer Umfrage erhalten. Darin wollte der katholische Pfarrgemeinderat ein Stimmungsbild einholen, ob die Katholiken der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim sich eher für die Zugehörigkeit zum neu geplanten Pastoralen Zentrum Villingen oder Donaueschingen aussprechen. Wer sich noch an dieser Umfrage beteiligen möchte, hat noch die Möglichkeit seinen Stimmzettel am heutigen Montag, 14. Oktober, im katholischen Pfarrbüro Bad Dürrheim abzugeben.

Krimilesung mit Thorsten Boos fällt aus

Der Krimi „Schwarzwälder Kirsch mit Schuss“ von Thorsten Boos spielt in Bad Dürrheim. Da liegt es auch nahe, dass der Autor in Bad Dürrheim aus seinem Krimi liest. Dies findet jedoch leider nicht wie angekündigt am heutigen Montag statt, sondern fällt aus.