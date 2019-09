Kleider und Spielzeugbasar: Eltern organisieren Kleiderverkauf

Auch in diesem Jahr richten die Eltern des Kindergartens St. Josef aus Unterbaldingen wieder den Kleiderbasar aus. Termin hierfür ist am Samstag, 5. Oktober, in der Ostbaarhalle. Kaffee und Kuchen werden während der Verkaufsaktion von 14 bis 16 Uhr angeboten, ebenso eine Kinderbetreuung. Wer selber etwas verkaufen möchte, kann bei Miriam Moser unter der Telefon (07706) 92 39 26, Renate Renn (07706) 3 49 09 48 oder bei Nadine Messmer (07706) 91 93 86 einen Tisch gegen eine Gebühr von fünf Euro reservieren.

Die Landjugenden Hochemmingen und Aasen bauen gemeinsam einen Erntewagen

Die Landjugendgruppe aus Hochemmingen beteiligt sich in der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, am Kreiserntedankfest in Mundelfingen. Für den großen Umzug am Sonntag wird gemeinsam mit der Landjugend aus Aasen ein Erntewagen gebaut und geschmückt. Hierfür werden noch Blumen, Obst und Gemüse als Spenden benötigt. Kathrin Fehrenbacher ist für die Organisation der Spenden zuständig, Telefon (07726) 97 70 98. Man kann aber auch die Gaben direkt vor dem Landjugendraum unter der Gemeindehalle ablegen. Für den Umzug verkaufen die Mitglieder der Landjugend außerdem Festbändel und Tipplose.

Die Feuerwehr Bad Dürrheim übt an der katholischen Kirche

Die freiwillige Feuerwehr wird am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20 Uhr eine Feuerwehrübung an der Pfarrkirche St. Johann in Bad Dürrheim abhalten. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Das Rathaus hat am Brückentag geschlossen

Bad Dürrheim (sk) Aufgrund des Brückentages bleiben die Dienststellen des Rathauses am Freitag, 4. Oktober, geschlossen. Das Service-Center Ostbaar hat an diesem Freitag wie immer von 15 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist das Service-Center unter Telefon (07706) 9 22 87 88 und unter der E-Mail-Adresse http://servicecenter@bad-duerrheim.de