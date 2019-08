Wieder Änderung der Öffnungszeiten im Minara

Aufgrund vorübergehender Engpässe des Aufsichtspersonals durch Krankheitsfälle im Hallen- und Freibad Minara müssen Öffnungszeiten für manche Tage angepasst werden, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit: Samstag, 31. August, 13 bis 20 Uhr; Montag, 2. September, ist geschlossen; Samstag, 7. September, 13 bis 20 Uhr; Sonntag, 8. September, 13 bis 20 Uhr; Montag, 9. September, 8 bis 18 Uhr. An folgenden Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten: Sonntag, 1. September, 8 bis 20 Uhr; Dienstag, 3. September, 6 bis 20 Uhr; Mittwoch, 4. September, 9 bis 20 Uhr; Donnerstag, 5. September, 9 bis 20 Uhr; Freitag, 6. September, 6 bis 20 Uhr; Dienstag, 10. September, 6 bis 20 Uhr. Der 10. September ist der letzte Badetag. Ab dem 11. September ist das Bad wegen der Sanierung geschlossen.

Konzert mit den Geschwistern Popp im Kurhaus

Die Geschwister Popp spielen volkstümliche Schlagermelodien und bringen zwischendurch immer wieder spezielle Solostücke, Gesangstitel und nette Einlagen fürs Auge, heißt es in der Ankündigung der Kur- und Bäder GmbH für das nächste Konzert. Dieses findet statt am Dienstag, 3. September, um 20 Uhr, im Kurhaus in Bad Dürrheim. Der Eintritt ist frei.

In zwei Wochen startet das neue Schuljahr

Der Schuljahresbeginn für alle Schüler der Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.40 Uhr, teilt die Grund- und Werkrealschule mit. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12.15 Uhr. Bis Freitag, 20. September, findet noch kein Ganztagesbetrieb statt. Mittagessen und Betreuung durch Mariahof bis 14.30 Uhr finden jedoch statt. Für die Klasse 5 beginnt der Unterricht am Donnerstag, 12. September, um 8.40 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier. Die neuen Erstklässler werden am Montag, 16. September, um 14.30 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche begrüßt. Im Anschluss daran, etwa 15 Uhr, findet in der Oskar-Grieshaber-Halle die Einschulungsfeier statt.