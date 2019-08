Zeugen gesucht für den Diebstahl eines Elektro-Mountainbikes von einem Parkplatz

Am Sonntagvormittag, zwischen 11.15 und 12 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Minigolfanlage, beim Durchgang zum Park, abgestelltes Elektro-Mountainbike der Marke HNF Nicolai, Farbe Schwarz, mit Aufdruck „HarleyDavidson“ auf dem Unterrohr, entwendet. Das drei Monate alte Rad war mit einem Stahlkabel gesichert, welches durchtrennt wurde. Zusätzlich war das Mountainbike mit einem Faltschloss am Hinterrad gegen Diebstahl geschützt. Dieses hochwertige Schloss dürfte sich vor Ort nicht ohne Weiteres knacken lassen. Es sei deshalb davon auszugehen, dass das Rad weggetragen und in ein Fahrzeug verladen wurde, so die Polizei. Die Polizei Schwenningen sucht Zeugen und erbittet Hinweise, Telefon (07720) 8 50 00.

Bunte Zirkus-Show mit Artistik und mehr auf der Hirschhalde

Das Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde lädt am Mittwoch, 21. August, ab 14.30 Uhr zur einer kurzweiligen Zirkus-Show mit dem Zirkus Frankordi ein. Präsentiert werde eine hochkarätige Showeinlage mit Artistik, Tellerjonglage, Clowns und eine Hunde- und Ziegen-Revue, heißt es in der Ankündigung. Besucher sind zu der kostenfreien Vorstellung herzlich willkommen.

Geänderte Öffnungszeiten im Sachgebiet Soziales bei der Stadtverwaltung

Das Sachgebiet Soziales ist am Mittwoch, 28. August und am Mittwoch, 4. September, erst ab 9.30 Uhr geöffnet. Ansonsten sind die Mitarbeiter zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Erste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Oberbaldingen nach der Sommerpause

Bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Oberbaldingen am Montag, 2. September, um 20.30 Uhr, im Sitzungszimmer des Rathauses, steht auf der Tagesordnung unter anderem die Verpflichtung des neu gewählten Ortsvorstehers, die Vorgehensweise bei Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke und die Verpachtung des gemeindeeigenen Grundstückes Deicheläcker.