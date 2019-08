Das Standesamt ist wegen der Urlaubszeit teilweise geschlossen

Das Standesamt hat noch bis Freitag, 6. September, mittwochs an den Nachmittagen geschlossen. Geöffnet hat die Verwaltungsstelle ansonsten montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

Im Kurhaus führt das Animationsteam die Musical-Show Mamma-Mia auf

Einen bezaubernden Abend bei der Musical-Show Mamma-Mia erleben am Donnerstag, 22. August, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim. Dazu lädt die Kur- und Bäder GmbH ein. Mamma Mia ist eine charmante und humorvolle Geschichte, erzählt durch 22 der größten Hits von Abba – darunter Dancing Queen, Der Sieger hat die Wahl (The Winner Takes It All) und viele mehr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär erhältlich. Kinder von sechs bis zwölf Jahren bezahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.

Psychologie für alle Interessierten mit einem Vortrag zum Thema Heimat finden

Der Arzt und Psychotherapeut Erich Burrer hält seinen nächsten Vortrag am Dienstag, 20. August, um 18.30 Uhr, im Kurstift am Salinensee. Das Thema des Abends lautet „Heimat finden wir leichter in uns als um uns“. Der Vortrag richtet sich an alle interessierten Personen. Der Eintritt ist frei.

Im Minara geht das Sommerprogramm mit vielen Aktionen weiter

Im Hallen- und Freizeitbad Minara ist weiter einiges geboten. Jeden Montag gibt es Spiel und Spaß mit einem Großspielgerät, jeden Mittwoch ist das Animationsteam von Karin Boy da, jeden Freitag gibt es das Spiel ohne Grenzen und sonntags werden Schwimmabzeichen abgenommen. Am Sonntag, 25. August, findet außerdem die große Schatzsuche statt. Beim „Aquaday“ am Freitag, 30. August, wird ein abwechslungsreiches Aqua-Fitnessprogramm geboten und am Samstag, 31. August, besucht das Bad Dürrheimer Maskottchen Puschel die Kinder im Bad.

Beim Ferienprogramm Öfingen wird ein sportlicher Nachmittag in der Inliner Arena angeboten

Der Verein Freizeit, Gymnastik und Sport organisiert am Mittwoch, 4. September, im Rahmen des Ferienprogramms einen Nachmittag in der Inliner Arena in Geisingen. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren, jüngere Kinder müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Inliner können mitgebracht oder gegen Gebühr ausgeliehen werden. Teilnahme nur mit Helm und Schoner. Kleine Snacks und Getränke werden bereitgestellt. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Rathaus. Die Kinder können um 17 Uhr direkt bei der Arena abgeholt werden. Anmeldungen bei Beate Bach, bis Montag, 2. September, Telefon (07706) 92 26 98.