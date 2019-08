Das Sommerprogramm für die Gäste im Solemar geht weiter

Im Solemar können die Besucher am heutigen Donnerstag, 15. August, in der Schwarzwald-Sauna, zwischen 10 und 13 Uhr, die entspannende Wirkung von Klangschalen testen.

Verwaltung teilt mit, dass das Standesamt teilweise geschlossen ist

Das Standesamt hat noch bis Freitag, 6. September, mittwochs an den Nachmittagen geschlossen. Geöffnet hat die Verwaltungsstelle ansonsten montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

Die Friedrichstraße ist am Wochenende teilweise für das Hoffest gesperrt

Anlässlich des Hoffestes beim Gasthaus Krone ist von Samstag, 17. August, ab 10 Uhr, bis Sonntag, 18. August, Mitternacht, eine Teilsperrung in der Friedrichstraße eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Beim Ferienprogramm in Hochemmingen bieten die Vereine spannende Mittage an

Die freiwillige Feuerwehr Hochemmingen lädt im Rahmen des Sommerferienprogramms am Montag, 19. August, von 15 bis 18 Uhr, die Kinder zu Wasserspielen und Funken ein. Am Freitag, 23. August, geht es mit dem Musikverein Hochemmingen von 14 bis 17 Uhr zum Adventure-Golf spielen nach Bad Dürrheim. Der letzte Programmpunkt im August ist am Donnerstag, 29. August, von 15 bis 18 Uhr das Bogenschießen mit Karin Norz-Kehrer. Am Freitag, 6. September, ist beim Tennisclub Hochemmingen Spannung, Spiel und Spaß angesagt.

Der Öfinger Tennis-Club feiert sein 40-jähriges Bestehen

Der Tennisclub Öfingen feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Im Rahmen dessen findet am Samstag, 14. September, zum Beginn der Feier auf der Tennis-Anlage in Öfingen ein Jedermann-Turnier statt. Es geht los um 11 Uhr. Es wird um entsprechende Anmeldungen gebeten. Die offizielle Jubiläumsfeier beginnt um 17 Uhr mit Sektempfang und Ansprachen. Danach soll der Abend gemütlich gemeinsam ausklingen.