35 000 Euro Schaden nach Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Am Samstag, gegen 14.25 Uhr, ist an der Ampelanlage B 27/B 33 ein 83-jähriger Porsche-Fahrer auf einen Mercedes aufgefahren und verursachte dabei einen Schaden von rund 35 000 Euro. Der Senior war auf der B 27 in Richtung Villingen unterwegs und erkannte die stehenden Fahrzeuge vor der Ampelanlage zu spät. In der Folge fuhr er auf den Mercedes einer 32-jährigen Frau auf. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Verdächtige Strohhalme an den Regenrinnen lösen bei Seniorin Besorgnis aus

Eine besorgte Bürgerin hat am Samstag, kurz vor 18 Uhr, die Polizei verständigt, weil sie verdächtige Srohhalme an der Regenrinne festgestellt habe, teilt die Polizei mit. Diese seien mit Gewebeklebeband an ihrem Haus befestigt. Die betagte Dame machte sich Sorgen, dass eventuell Gauner ihr Haus für einen Einbruch markiert haben. Die Ordnungshüter des Polizeireviers Schwenningen konnten die Frau schnell beruhigen. Bei der Überprüfung wurden an einer Vielzahl von Häusern diese bunten Strohhalme festgestellt. Bei den bunten Röhrchen handelt es sich allerdings um Leerrohre für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Eine beauftragte Firma hatte die Leerrohre an den Häusern angebracht.

Bei Klassik live spielt die südkoreanische Pianistin Kyung A. Lee die Hommage an Chopin

Das nächste Konzert in der Reihe Klassik Live von der Kurseelsorge findet am heutigen Montag, 12. August, um 19.30 Uhr, im Hotel am Solegarten in Bad Dürrheim statt. Das diesjährige Programm der Pianistin Kyung A. Lee aus Südkorea, die bei Klassik Live wohlbekannt ist, ist die “Hommage an Chopin“ – drei Stücke des einflussreichsten und populärsten Komponisten der Klaviermusik in der Zeit der Romantik des 19. Jahrhunderts. Zu hören sind die Ballade Nr. 3 und die Sonaten 2 und 3. Die Interpretin zähle zu den Meistern am Klavier, erklärt der Veranstalter. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, Spenden sind willkommen.

Vortrag zu Sagen und Mythen aus dem Schwarzwald

Die mysteriöse Welt der alten Sagen und Mythen erschließe sich nur dem, der sich offenen Auges und Ohres auf Entdeckungsreise begebe und so sei der Gedanke entstanden, sich im gesamten Schwarzwald auf den Weg zu machen und eben in diese Welt einzutauchen, heißt es in der Ankündigung des Vortrages, den Jutta Anton aus Bad Herrenalb am heutigen Montag, 12. August, um 19.30 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, über eben diese Sagen und Mythen aus dem Schwarzwald hält. Der Zuhörer lerne den Schwarzwald von einer ganz anderen Seite kennen, heißt es weiter. Hinter jeder Erzählung befänden sich mal mehr oder weniger offensichtlich, im Kern aber doch immer lehrreiche Aussagen. Der Eintritt ist frei.