von Sabine Naiemi

Hätte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Bad Dürrheim ein Gesicht, dann wäre es das von Martha Knörzer. Untrennbar ist sie mit der Hilfsorganisation verbunden. Die Ur-Bad-Dürrheimerin – eine geborene Rapp – feiert am kommenden Samstag, 9. November, ihren 80. Geburtstag. Ungefähr im Alter von 20 Jahren – so genau weiß sie es nicht mehr – trat sie der Ortsgruppe Bad Dürrheim bei und sie ist dort noch immer aktiv – wahrhaftig ein biblisches Alter für ehrenamtliches Engagement.

Ihr Ansporn war und ist immer noch die Einstellung, zu helfen und etwas zu geben. Schon ihre Eltern seien damals im DRK aktiv gewesen. Ihr Entschluss mitzumachen, fiel jedoch absolut freiwillig. Kurz nach ihrem Eintritt begann das DRK auch mit den Blutspenden, das war 1966. Und Martha Knörzer hilft heute immer noch aktiv mit bei den Terminen in der Kurstadt und im Brigachtal. Sie war Begleitperson beim Transport behinderter Kinder, auch in der Ungarnhilfe hatte sie sich lange Zeit engagiert und sie leitete acht Jahre die Sozialarbeit – alles ehrenamtlich. Ein ausgewachsener närrischer Salzhansel war sie obendrein, erzählt sie. Die zahlreichen verschiedenen Abzeichen der Narrenzunft über die Jahrzehnte hinweg – sie half früher diese zu bemalen – kann sie schon gar nicht mehr zählen.

Sie sitzt am Esszimmertisch, kramt ein wenig in ihren Erinnerungen. Der Vater war nach Kriegsende in Gefangenschaft, sie wohnte mit der Mutter auf dem Bauernhof der Familie Reich in der Salzstraße und musste schon als Kind mithelfen. Die Mutter bediente in der Krone, um die Familie zu ernähren. Man könne früher und heute eigentlich gar nicht vergleichen, findet sie. Die Unterschiede seien zu groß. Wenn sie könnte, etwas anders machen als früher, würde sie auch nicht, wie sie sagt. „Diese Frage stellt sich mir gar nicht, ich habe mein Leben angenommen, so wie es war und jetzt ist.“

Und so wird sie am Samstag zufrieden feiern im Kreise von Freunden und der großen Familie, hoffend, dass ihr noch viele gesunde und gemeinsame Jahre mit Ehemann Elmar bleiben.