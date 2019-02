Wolfgang Rahm ist derzeit noch beim Landeskriminalamt tätig und will Bürgermeister in Bad Dürrheim werden. Rahm sucht nach eigenen Angaben eine neue Herausforderung. Der 54-jährige Polizeibeamte lebt in Dietingen bei Rottweil und hat schon seit Langem an eine Kandidatur als Bürgermeister gedacht. In seinem jetzigen Job als Kriminalhauptkommissar habe er viele neue Akzente gesetzt, jetzt sei Zeit für etwas Neues. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Rahm hat an der Hochschule für Polizei studiert und einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH). Er kennt Bad Dürrheim unter anderem aus seiner Freizeit. Für ihn habe die Stadt die richtige Struktur, um einiges zu bewegen. Die Stadt sei sehr attraktiv als Wirtschafts-, aber auch als Tourismusstandort. Die Bevölkerungsstruktur, der Spagat zwischen Alt und Jung, sieht er als wesentliche Herausforderung. Rahm wurde als Experte bei der Aufdeckung mafiöser Strukturen im Südwesten bekannt.