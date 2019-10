Bad Dürrheim (sgn) Die preisgekrönte Kabarettistin Lizzy Aumeier holt am Samstag, 19. Oktober, im Haus des Bürgers den im Januar dieses Jahres ausgefallenen Auftritt mit ihrem neuen Programm „Wie jetzt?“ nach. Es dreht sich alles um den allgemeinen Wahnsinn der Welt, insbesondere der unseren. Karten sind erhältlich im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon (07726) 66 62 66 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, ermäßigt 22,50 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27,50 Euro, ermäßigt 24,50 Euro. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.