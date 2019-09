Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) will junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistern und hat für ein diesbezügliches Konzept bei der Stadtverwaltung einen entsprechenden Antrag eingereicht. Svenja Manger, die mit 24 Jahren jüngste Gemeinderätin der Stadt, hat an dieser Idee maßgeblich mitgewirkt.

Die jüngste Kommunalwahl habe gezeigt, dass die Zahl junger Kandidaten, die sich in der Politik engagieren wollen, gestiegen ist, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser. Andererseits bestehe eine Diskrepanz zwischen der Bereitschaft vieler junger Menschen, sich in Vereinen oder punktuell für bestimmte Fragen (wie etwa Fridays for Future) oder sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Mit dem beantragten Konzept wolle die LBU die jungen Erwachsenen erreichen, die sich für die Kommunalwahlen im Mai haben aufstellen lassen und außerdem aktiv auf Schüler zugehen.

„Es ist an der Zeit, Brücken zu bauen“, erklären Svenja Manger und Wolfgang Kaiser. Man wolle bei der Umsetzung des Konzeptes auf den Erfahrungen des Jugendbeteiligungsprozesses aufbauen, dabei aber zum Beispiel direkter in den Schulen bei den Jugendlichen ansetzen. Teil des Konzeptes könnten regelmäßige Kontakte zwischen Gemeinderat und Schülern in lockerem Rahmen sein, etwa in Form von Gesprächsrunden, Besuchen an den Schulen, Treffen zu gemeinsamen Aktivitäten wie Grillfesten oder so. Auch die Kontaktaufnahme über soziale Medien wie Instagram wäre eine Idee, findet Svenja Manger.

Besonders wichtig ist der LBU vor allen Dingen aber auch, dass dieses Projekt dauerhaft vorangetrieben wird und nicht als „Eintagsfliege“ endet, wie der Jugendbeteiligungsprozess zuvor. Wolfgang Kaiser und Svenja Manger sind zuversichtlich, dass der Antrag der LBU die Zustimmung der anderen Fraktionen finden wird. Erhofft war zunächst, dass über den Antrag im Rahmen der Septembersitzung entschieden wird, doch aufgrund der Fülle der aktuell anstehenden Themen, wird dies wohl erst im Oktober stattfinden.