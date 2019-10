von Jörg-Dieter Klatt

Am kommenden Sonntag, 6. Oktober, starten die evangelischen Kirchengemeinden Bad Dürrheim, Oberbaldingen und die Liebenzeller Gemeinschaft in Schwenningen wieder die Aktion „Ein Päckchen Liebe schenken“ im Rahmen der Initiative „Licht im Osten“. Diese Initiative möchte Licht und Hoffnung zu bedürftigen Kindern, Familien und Senioren in Russland, Osteuropa und Zentralasien bringen. Der Alltag dort ist meistens von Sorgen und Existenznöten bestimmt. Oft reicht das wenige Geld gerade zum Wohnen und für die Nebenkosten. Für notwendige Kleidung und Gebrauchsgegenstände bleibt kaum etwas übrig. Mit einem Päckchen – gefüllt mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug, Schals, Mützen, Handschuhen oder Socken – wird ein Zeichen der Nächstenliebe gesetzt. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sein Päckchen bis 11. November 2019 im Pfarramt Bad Dürrheim, in Schwenningen in der Jahnstraße 18, oder bei Familie Schneider in Unterbaldingen, Im Hochen 9, abgeben. Die Päckchen dürfen nur mit neuen, entsprechend zulässigen Artikeln bestückt sein. Sie müssen offen abgegeben werden. Flyer mit Informationen zu zulässigen Inhalten liegen in den Kirchen und Gemeindehäusern aus. Bei Fragen kann man sich an Familie Schneider wenden, Telefon (07706) 34 91 81.