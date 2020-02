von Sabine Naiemi

Am 21. und 22. März 2020 wird in der katholischen Kirchengemeinde der neue Pfarrgemeinderat gewählt. Das Gremium ist für die nächsten fünf Jahre im Amt (die reguläre Amtszeit) und wird wohl das letzte seiner Art sein. Danach wird es durch die bevorstehenden Änderungen in Bezug auf die „Kirchenentwicklung 2030“ wohl nur noch einen Pfarreirat geben. Der Flyer zur Wahl mit Vorstellung der Kandidaten wird mit dem Osterbrief an alle Haushalte verteilt.

Zu wenig Kandidaten

Insgesamt 16 Plätze für Pfarrgemeinderäte stehen in der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim zur Verfügung. Man hat lange gesucht, letztendlich haben sich 13 Kandidaten gefunden. In der Kernstadt entfallen auf die acht zur Verfügung stehenden Sitze acht Kandidaten: Das sind Klaus Fischerkeller, Clemens Hauser, Friedhelm Hensler, Holger Mungenast, Bernhard Sieber, Gerhard Reiner, Claudia Strohmeier und Bernhard Sieber.

Für Unterbaldingen stehen insgesamt drei Sitze zur Verfügung. Es kandidieren Alexandra Götz, Pasquale Avallone und Arnold Keller. In Sunthausen sind es zwei Sitze, hier kandidiert jedoch nur Brigitte Veit und in Hochemmingen, wo ebenfalls drei Sitze zur Verfügung stehen, kandidiert lediglich Ursula Saur.

Die Pfarrgemeinderatswahl steht unter dem Motto „Wie sieht‘s aus?“ und steht ganz im Zeichen der Gesamtperspektive der Kirchenentwicklung 2030. Im Rahmen dessen wird der neue Pfarrgemeinderat wesentliche Entscheidungen für die zukünftige Gestaltung der Kirchengemeinde zu treffen haben. Die Wahlen: Die Stimmabgabe kann im Wahllokal erfolgen, per Briefwahl oder Online. Die Briefwahl muss bis spätestens 18. März mit der Wahlbenachrichtigung beantragt und bis zum 20. März, 18 Uhr, im Pfarrbüro abgegeben werden. Die Online-Wahl ist möglich von Sonntag, 8. März bis Freitag, 20. März, 18 Uhr. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde ab einem Alter von 16 Jahren. Pro Kandidat darf nur eine Stimme abgegeben werden. Es handelt sich um unechte Teilortswahlen. Man darf alle Kandidaten wählen, nicht nur die aus dem eigenen Stimmbezirk. Übrig gebliebene Stimmen dürfen nicht auf andere Kandidaten kumuliert werden. Es ist auch möglich, einen weiteren Namen auf die Liste zu schreiben. Sofern dieser mehr als zehn Mal genannt wird, trete man an die entsprechende Person heran und frage nach, ob die Bereitschaft zum Beitritt als Pfarrgemeinderat bestehe, erklärt Pfarrer Michael Fischer.

„Der Pfarrgemeinderat verantwortet das Leben der Pfarrgemeinde“, erklärt Pfarrer Michael Fischer. Zu seinen Aufgaben gehört etwa die Finanzverwaltung, die Verwaltung der Gebäude, die Koordinierung zwischen Gemeinderat und den Arbeitskreisen und Gemeindeteams, die Besprechung und Ausarbeitung der Gottesdienstordnung. Ein besonders wichtiger Punkt sei die Gestaltung eines lebendigen Gemeindelebens, hebt der katholische Geistliche hervor. Unterstützend vor Ort wirken außerdem die Gemeindeteams, zu denen auch Pfarrgemeinderäte gehören. Deren Mitglieder werden auf zwei Jahre bestimmt. Die Kirchenentwicklung: Das Thema „Kirchenentwicklung 2030“ steht seit Anfang 2019 seitens der Erzdiözese Freiburg im Raum. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Neustrukturierung der Diözese im Ganzen, die durch Erzbischof Stephan Burger auf den Weg gebracht wurde. Diese ist den strukturellen Veränderungen in der heutigen Gesellschaft geschuldet: abnehmende Katholikenzahlen, weniger Gottesdienstbesucher, sinkende Zahlen bei hauptamtlichen Mitarbeitern und Priestern. Allgemein wird festgestellt, dass nach der Kommunion der Kinder, das Interesse an Gottesdienstbesuchen abnimmt. Sorgen bereiten auch immer wieder Austritte. In 2019 waren das insgesamt 45 an der Zahl in der Seelsorgeeinheit. Weiter stehen in der Statistik 77 Bestattungen 28 Taufen gegenüber. Als ersten Schritt plant die Erzdiözese Freiburg eine räumliche Umstrukturierung. Aus den derzeit 224 Seelsorgeeinheiten in der Diözese sollen im Zuge der neuen Raumplanung etwa 40 „Pfarreien (neu)“ – so der Arbeitstitel – entstehen. Das bedeutet, dass fünf bis sechs der bisherigen Seelsorgeeinheiten zu einer Pfarrei (neu) zusammengeschlossen werden. In dieser soll es später ein pastorales Zentrum geben, in der der leitende Pfarrer seinen Hauptsitz haben wird. Die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim hatte die Möglichkeit zwischen Villingen und Donaueschingen zu wählen. Im Rahmen einer Umfrage im September 2019 unter den Gemeindemitgliedern hat man sich für die Zughörigkeit nach Donaueschingen entschieden. Was erhalten bleiben kann oder umgesetzt wird, lässt sich derzeit noch nicht mit Sicherheit vorsagen. absehbar.

Das sind die Kandidaten

Pasquale Avallone: Der Werkzeugmacher ist 1957 geboren und wohnhaft in Unterbaldingen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Pfarrgemeinderat ist er seit 1995 tätig, er ist Lektor und Kommunionhelfer.

Pasquale Avallone | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Klaus Fischerkeller: Der derzeitige Pfarrgemeinderatsvorsitzende (seit 2015) ist 1965 geboren, ist verheiratet und hat sechs Kinder. Der Landwirtschaftsmeister ist seit 1990 Pfarrgemeinderat.

Klaus Fischerkeller | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Alexandra Götz: Die Unterbaldingerin ist von Beruf Praxismanagerin und Heilpraktikerin, geboren 1970. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, seit 2010 im Pfarrgemeinderat und tätig in der Ministrantenarbeit.

Alexandra Götz | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Clemens Hauser: Der Sparkassenbetriebswirt wohnt in Bad Dürrheim. Er ist verheiratet, 1964 geboren und hat drei erwachsene Kinder. Im Pfarrgemeinderat war er bereits tätig von 1990 bis 2015. Seit 2015 engagiert er sich im Gemeindeteam.

Clemens Hauser | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Friedhelm Hensler: Er ist 1956 geboren und von Beruf Vermessungstechniker, wohnhaft in Bad Dürrheim, drei erwachsene Kinder. Zum Pfarrgemeinderat gehört er seit 2015 und er ist Stiftungsrat.

Friedhelm Hensler | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Arnold Keller: Der Unterbaldinger ist von Beruf Schreinermeister, 1960 geboren, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Im Pfarrgemeinderat engagiert er sich seit 2005 und er ist ebenfalls Stiftungsrat.

Arnold Keller | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Holger Mungenast: Wohnhaft in Bad Dürrheim, Bereichsleiter bei Mariahof Caritas, geboren 1974, verheiratet, zwei Kinder. Holger Mungenast ist Vorstand von ACE Caritas Erzdiözese Freiburg (Leiter des Fachforums II).

Holger Mungenast | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Gerhard Reiner: Der verheiratete Elektrotechnik-Ingenieur ist 1965 geboren und wohnt in Bad Dürrheim. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Pfarrgemeinderat ist Gerhard Reiner seit 2015 und er ist Betreuer bei der Sternsingeraktion.

Gerhard Reiner | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Ursula Saur: Die in Hochemmingen wohnhafte kaufmännische Angestellte ist 1963 geboren, verheiratet, Mutter von vier Kindern, seit 2015 im Pfarrgemeinderat. Außerdem ist sie Mitglied im Diözesanrat des Erzbistums Freiburg.

Ursula Saur | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Bernhard Sieber: Der Krankenpfleger ist 1957 geboren und lebt in Bad Dürrheim. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Im Pfarrgemeinderat ist Bernhard Sieber seit 2010, er ist Mitglied im Kirchenchor und Betreuer bei der Sternsingeraktion.

Bernhard Sieber | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Claudia Strohmeier: Sie ist berufstätig als Bautechnikerin, geboren 1972, geschieden und Mutter von zwei Kindern. Im Pfarrgemeinderat engagiert sie sich seit 2010 und sie ist im Stiftungsrat.

Claudia Strohmeier | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Brigitte Veit: Die Lehrerin ist wohnhaft in Sunthausen. Sie ist 1960 geboren, verheiratet und hat drei Kinder. Im Pfarrgemeinderat ist sie aktiv seit 2012. Von 2015 bis 2020 war sie stellvertretende Vorsitzende, sie ist im Stiftungsrat.

Brigitte Veit | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Volker Weiß: Der Chirurgiemechaniker ist 1970 geboren. Er hat drei Kinder, ist verheiratet. Ehrenamtlich engagiert sich Volker Weiß als erster Vorsitzender des Schwimm- und Ski-Clubs (SSC) Bad Dürrheim, außerdem ist er Mitglied im Sportausschuss Bad Dürrheims.

Volker Weiß | Bild: Katholisches Pfarrbüro

Informationen: Die Katholische Seelsorgeeinheit und Informationen zu den vielfältigen Angeboten für alle Altersgruppen und auch der Kurseelsorge, sind im Internet zu finden unter www.kath-badduerrheim-se.de.