von Sabine Naiemi

Der Abend ist mit einer Getränkebar bewirtet, eine Voranmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Saalöffnung ist um 18 Uhr, es gibt keine Platzreservierungen. Der Eintritt ist frei.

Wie stehen die Bewerber ums Amt zu den wichtigen Themen in der Kurstadt? Wie möchten die Kandidaten diese Themen lösen, und welche neuen Ideen bringen sie auf den Tisch?

Diese und andere Fragen stehen auf dem Programm dieser Abendveranstaltung, die von der SÜDKURIER-Redaktion Villingen-Schwenningen moderiert wird.

Da alle Kandidaten vom Gemeindewahlausschuss zugelassen wurden und die Stimmzettel bereits verschickt sind, stehen trotz des Rücktritts von Joachim Lange weiter vier Bewerber zum Wahlsonntag auf dem Stimmzettel. Neue Stimmzettel werden nicht gedruckt, da zwei verschiedene Stimmzettel gesetzlich nicht erlaubt sind.

Beworben haben sich Jonathan Berggötz, Jens Wehner und Wolfgang Rahm. Joachim Lange kann nicht mehr gewählt werden, da er seine Kandidatur zurückgezogen hat. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Erreicht keiner der Kandidaten am 31. März den für einen Wahlsieg erforderlichen Stimmenanteil von mindestens 50 Prozent, so kommt es 14 Tage später, am Sonntag, 14. April, zur Stichwahl.

Für eine Entscheidung genügt in diesem Fall die einfache Mehrheit. Gewonnen hat der Bewerber mit den meisten Stimmen.

Die Podiumsdiskussion findet im Haus des Bürgers statt. Beginn ist um 19 Uhr, Saalöffnung um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.