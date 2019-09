von Wolf-Wilhelm Adam

Wie wird im neuen Schuljahr die Auslastung der Ostbaarschule sein?

Patrizia Schneider: Wir werden im neuen Schuljahr mit elf Lehrkräften 117 Schüler betreuen. Eine Kollegin geht in den Mutterschutz und eine macht ein Sabbatjahr. Neu hinzu kommt eine ehemalige Referendarin, die nun übernommen wird und eine Kollegin kommt aus der Elternzeit zurück. Zwei sogenannte Nichterfüller, also Lehrkräfte, die kein Lehramtsstudium, dafür aber besondere Qualifikationen haben, werden uns in den Fächern Sport und Musik unterstützen.

Reicht die Anzahl an Lehrern für die Betreuung der vier Klassen aus?

Yvonne Schnee-Hauger: Die vierte Klasse hat uns ja nun verlassen. Wir werden aber zwei erste Klassen neu hinzu bekommen mit insgesamt 31 Kindern, für die wir nochmals zusätzliche Lehrstunden benötigen. Insbesondere die Differenzierungsstunden, also Schulstunden, in denen zwei Lehrer parallel für eine Klasse unterrichten, sind noch nicht voll abgedeckt. Spezielle Förderstunden oder AGs können wir mit dem aktuellen Personalstamm schon länger nicht mehr anbieten.

Ist hier Besserung in Form von weiteren Lehrkräften in Sicht?

Schneider: Es ist aktuell generell schwer, Grundschullehrer zu finden. Die meisten, die auf Lehramt studieren, gehen an die Realschule oder ans Gymnasium. Das Schulamt kann uns keine weiteren Lehrkräfte zuteilen, weil sie selber keine haben. Wenn, dann müssen wir uns selbst um weitere Kollegen bemühen. Finden wir jemanden, der zu uns kommen würde, sprechen wir das mit dem Schulamt ab. Dann schauen wir gemeinsam, welchen Bedarf die Schule hat und wie sie versorgt werden kann.

Was genau ist damit gemeint?

Schneider: Jeder Schule steht aufgrund der Anzahl an Schülern eine Anzahl an Unterrichtsstunden zu, die durch die Lehrkräfte abgedeckt werden sollen. Das ist in erster Linie ein reines Rechenexempel.

Wie sah die Versorgung im zurückliegenden Jahr aus?

Schnee-Hauger: Ausfälle durch Fortbildungen und vor allem Krankheitsausfälle mussten phasenweise durch einen erheblichen Mehraufwand der Kolleginnen an der Schule und der Kolleginnen in Elternzeit aufgefangen werden. Zum Glück haben wir ein tolles und engagiertes Kollegium, das hier einen überdurchschnittlichen Einsatz an den Tag legt.

Wie können Kolleginnen aus der Elternzeit sich einbringen?

Schnee-Hauger: Kolleginnen in der Elternzeit können 70 Stunden pro Schuljahr aushelfen. Das hilft, ist aber natürlich auch mit Organisationsaufwand für die Kolleginnen verbunden.

Wie suchen sie zusätzliche Lehrkräfte?

Schneider: Überall. Wir fragen in der Nachbarschaft oder in den Vereinen. Irgendwer kennt irgendwen, der sich vorstellen könnte, was mit Kindern zu tun. Das kann auch der Musiker von nebenan sein, der eben als „Nichterfüller“ das Fach Musik abdeckt. Wir sind für jeden dankbar, der sich einbringen möchte und dabei natürlich eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Kindern mitbringt.

Was bedeutet das für sie als Schulleitung?

Schneider: Es ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Wir sind aber mutig genug, den Stundenplan schon vor den Ferien zu machen. So kann sich jeder aus dem Kollegium mit einbringen und weiß frühzeitig Bescheid. Zum Glück sind unsere Kolleginnen – es sind in Oberbaldingen tatsächlich nur Frauen – sehr flexibel. Aufstockungen von Prozenten sind glücklicherweise jetzt auch unterjährig jederzeit möglich. Früher konnte eine Lehrkraft nur einmal im Jahr ihre Stundenzahl verändern.

Was wünschen sie sich für das kommende Schuljahr?

Schnee-Hauger: Optimal wären natürlich mehr Lehrerstunden und verfügbares Personal, damit wir die Klasse eins gemäß Klassenteiler komplett zweizügig führen können und Kinder mit Lernschwäche oder Migrationshintergrund zusätzlich gefördert werden können.

Schneider: Ganz wichtig ist für uns als Ganztagsschule die schnellstmögliche, zeitgerechte Fertigstellung der Mehrzweckhalle mit Mensa und Kellerräumen.

Wie lösen sie aktuell die Mittagsessenssituation?

Schneider: Aktuell läuft das über ein Provisorium. In der zweiten Pause werden in der Aula die Tische umgestellt, sodass die Essenslieferung von Mariahof aus Hüfingen von den Kindern entsprechend in Empfang genommen und verzehrt werden kann. Das ist aber für den jeweiligen Tischdienst ein weiterer Zusatzaufwand, der mit der Mensa hoffentlich bald abgeschafft werden kann. Wir sind aber zuversichtlich, dass das im vorgegebenen Zeitrahmen der Fall sein wird.

Noch eine letzte Frage: Was können Eltern während der Ferien tun, um ihre Kinder noch besser auf die Schule vorzubereiten?

Schnee-Hauger: Generell können die Eltern ihre Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und ihnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schenken.

Schneider: Und einfach für die Kinder da sein, gemeinsam lesen, zuhören, erzählen und spielen.

Fragen: Wolf-Wilhelm Adam