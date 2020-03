Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen ruft alle Verbraucher und Verbraucherinnen dazu auf, Leergut zügig wieder im Handel abzugeben.“ Denn Mehrwegsysteme funktionieren nur, wenn das Leergut auch zurückgegeben wird“, appelliert der Mineralbrunnen in einer schriftlichen Mitteilung. Grund dieser Mitteilung: Der Rücklauf von leeren Kisten ist aktuell, aufgrund der wachsenden privaten Lagerhaltung, sehr schleppend.

„Wir bekommen aus dem Handel immer weniger Leergut zurück. Noch sind auf unserem Hof ausreichend leere Kisten und Flaschen vorhanden. Die Bestände nehmen aber zusehends ab. Das trifft nicht nur Bad Dürrheimer“, erklärt Ulrich Lössl, der Geschäftsführer der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen-Gesellschaft. Auch die anderen Mineralbrunnen in Baden-Württemberg würden die wachsende private Lagerhaltung der Verbraucher spüren, so Lössl. Angst davor, dass Mineralwasser ausgeht, bräuchten die Verbraucher jedoch nicht haben. Es seien ausreichend Ressourcen und Produktionskapazitäten vorhanden.

Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen füllt über 70 Prozent seiner Produkte in Glas-Mehrwegflaschen ab. Deshalb ist hier der Brunnen besonders auf die Rückgabedisziplin der Verbraucher angewiesen.

Aber auch bei den PET-Rücklaufflaschen in Kisten ist um schnelle Rückgabe gebeten, denn Bad Dürrheimer befüllt ausschließlich in PET-Flaschen, die zu 100 Prozent aus gebrauchten Flaschen hergestellt werden.

Und auch in dieser angespannten Zeit wolle das Unternehmen seine nachhaltige Produktphilosophie konsequent aufrechterhalten. Darum ruft der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, auch mit Blick auf die gesamte Branche, alle Verbraucher dazu auf, Mineralwasserkästen nicht zu horten und das Leergut zeitnah zum Handel zurückzubringen.

Bad Dürrheimer reagiere übrigens mit umfangreichen Maßnahmen auf Corona-Krise, gibt das Unternehmen weiter bekannt. Der Mineralbrunnen habe seine interne Organisation der aktuellen Situation angepasst. Umfangreiche Maßnahmen würden seit Beginn der Corona-Krise greifen und Produktion und Auslieferung stabil halten. Das einzige was passieren könne sei, dass es vielleicht in den nächsten Wochen die eine oder andere Limonade von Bad Dürrheimer nicht mehr im Handel gebe, denn die Produktion von Mineralwasser hat in diesen Zeiten absoluten Vorrang. Die Produktpalette von Bad Durrheimer umfasst rund 30 verschiedene Produkte. 140 Mitarbeiter erwirtschafteten 2019 einen Umsatz in Höhe von 27 Millionen Euro.