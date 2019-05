von SK

Zum Beschluss des Irma-Bebauungsplans in der letzten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Mai, wurde der vorliegende Bebauungsplan Irma von der Mehrheit des Gemeinderats mit vier Gegenstimmen aus der Fraktion der Freien Wähler beschlossen. Hierzu nimmt die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim in einem Schreiben Stellung.

Dem großen Engagement der Bürger und den vielfältigen, fachlich fundierten Einwendungen zu den Themen städtebauliches Konzept und Architektenwettbewerb, Renaturierung der Stillen Musel, Lärmschutz undsoweiter sei von der Mehrheit des Gemeinderats in keiner Weise Rechnung getragen worden, erklären Annerose Knäpple und Anette Bächler, die beiden Sprecherinnen der Interessengemeinschaft. Die hohen Lärmbelastungen, die die Bürger und Anlieger vor allem in der Friedrichstraße 1 und im Wohnpark Kreuz zu erwarten haben, seien durch einen Buchhaltungstrick weggerechnet worden. Man halte dadurch jetzt zwar die Lärmvorschriften nachts ein, deutlich lauter werde es aber für die Bürger trotzdem.

„Wie mit den Einwendungen der Bürger umgegangen wurde, steht im krassen Widerspruch zu den in den Wahlbroschüren des von den Parteien proklamierten Zieles für mehr Bürgerbeteiligung“, erklären die beiden Damen weiter. Mit der Gemeinderatsentscheidung seien nicht nur die Einwendungen der Bürger niedergebügelt worden, sondern auch die der Naturschutzverbände, führt das Schreiben der Interessengemeinschaft weiter aus mit Hinweis auf die gemeinsamen Stellungnahme der BUND-Regionalgeschäftsstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg, des Nabu-Landesverbandes Baden-Württemberg sowie des LNV-Landesverbandes Baden-Württemberg vom 25. September 2018, die nachgelesen werden könne in der Abwägungsvorlage der Behörden, laufende Nummer zehn, der Beschlussvorlage für den Gemeinderat.

Weiter führen Knäpple und Bächler aus: „Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) und ihr Gemeinderatskandidat Herr Lindenhahn sollten sich nicht wundern, dass für Bürger in Bad Dürrheim, für die die Umweltaspekte Renaturierung, Flächenversiegelung, Bäume von großer Bedeutung sind, die Position der hiesigen „Grünen“ zu diesen Themen nicht nachvollziehbar ist.“