von Sabine Naiemi

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, heißt es in einem bekannten deutschen Sprichwort. Dieses Zitat mag sinnbildlich für das Gespür der Kurstadt stehen, die in vielen Dingen eine Vorreiterrolle einnimmt. Auf alle Fälle trifft dies auf den Neujahrsempfang der Stadt zu, denn Bad Dürrheim ist traditionell die erste Stadt im Landkreis, die am Neujahrstag den Reigen der Neujahrsempfänge eröffnet.

Rund 350 Besucher und Gäste haben sich am Vormittag des Neujahrsmorgens im Haus des Bürgers eingefunden. | Bild: Naiemi, Sabine

350 Gäste hatten sich eingefunden: Bürger, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Personen des öffentlichen Lebens und neben den Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU), kam auch Landrat Sven Hinterseh.

Gleich am Neujahrsmorgen treffen sich örtliche Politiker in Bad Dürrheim. Landrat Sven Hinterseh (rechts) begrüßt den Landtagsabgeordneten Karl Rombach und dessen Ehefrau, nicht auf dem Bild ist die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne). | Bild: Naiemi, Sabine

Unter drei Leitgedanken wolle er seine Ansprache stellen, so Berggötz bei seiner ersten Neujahrsansprache, nachdem – ebenfalls zum ersten Mal – die Gäste einen digitalen Jahresrückblick sahen. Erneut hob das Stadtoberhaupt auf die bei seinem Amtsantritt aufgeführten fünf Säulen ab, „die die Stadt prägen, weiter gestärkt werden müssen und an denen ich weiter meine Politik ausrichten will“. Daraus nachfolgend auszugsweise acht nachfolgende Aufgaben für das neue Jahr:

Die Premiere der Ansprachen beim Neujahrsempfang für Bürgermeister Jonathan Berggötz findet 2020 statt. | Bild: Naiemi, Sabine