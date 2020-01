von Sabine Naiemi

Nachdem mehrere verheerende Hochwasser, zuletzt im Januar 2009, den Adlerplatz und die Friedrichstraße unter Wasser gesetzt hatten, erfolgte durch die Stadt unter anderem der Einbau eines Regenrückhaltebeckens in die Musel beim Adlerplatz. Auch an anderen Stellen erfolgten umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen.

Nun erfuhr der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung, dass Nachbesserungsbedarf an verschiedenen Einleitungsstellen mehrerer Regenentlastungsanlagen besteht. Ingenieur Thomas Brendt, vom Büro Bit-Ingenieure in Karlsruhe, stellte dem Gemeinderat einen ausführlichen Bericht vor, der damit endete, dass für die erforderlichen Maßnahmen die Gemeinde mit Investitionen in Höhe von etwa 8,3 Millionen Euro zu rechnen habe, abzüglich des Teils, der auf Tuningen entfalle.

Grund für die, mehrere Jahre in Anspruch nehmende, Erhebung der Daten war, dass die sogenannte Einleitungserlaubnis des derzeitigen Generalentwässerungsplanes (GEP) der Stadt bis 31. Dezember 2020 befristet ist. Die Gemeinde muss also einen neuen Antrag bei der Wasserbehörde einreichen. Es habe sich ergeben, dass die berechnete „Entlastungsfracht“ der Regenüberlaufbecken sowohl für die Kläranlage Kötachtal als auch Donaueschingen weit höher liegt, als zulässig. Daraus resultiert entsprechender Handlungsbedarf. Bei vier von 33 Regenüberläufen ergebe sich Sanierungsbedarf, so der Ingenieur weiter. Zentrale Maßnahme im Rahmen des Gewässerschutzes sei die Erstellung eines Bodenfilters, um die Gewässerbelastung zu reduzieren.

Nach dieser Mitteilung und angesichts dieser Summe waren die Gemeinderäte regelrecht geschockt. Wolfgang Kaiser (LBU) erklärte, dass ihm das deutlich zu schnell gehe, gerade wenn es um eine solche Summe gehe. Er wolle erst tiefer in die Materie einsteigen, so Kaiser weiter, und fragte nach kostengünstigeren Alternativen. Man habe verschiedene Varianten gegengerechnet, erklärte der Ingenieur. Die kostengünstigste Alternative sei tatsächlich aus heutiger Sicht, die empfohlene zentrale Maßnahme mit dem Bodenfilter.

Allerdings gab der Experte auch Entwarnung. Die Einleitungserlaubnis der Stadt laufe aus und er empfehle dringend, bei der Wasserbehörde einen neuen Antrag einzureichen, um die Fristen zu wahren. Die neue Genehmigung gelte dann wieder für 15 Jahre. Natürlich würden mit der neuen Genehmigung auch Auflagen einhergehen. Die Wasserbehörde werde mit Sicherheit den Gewässerschutz einfordern, schon allein aus rechtlichen Gründen.

Jedoch werde auch berücksichtigt, dass man nicht einfach Schlag auf Schlag und innerhalb kürzester Zeit alles umsetzen könne. Man benötige allein schon Zeit für die Planung und könne dann auch eine Prioritätenliste erstellen. Es sei von einem über Jahre dauernden Prozess auszugehen.

Die Verwaltung wird nun das Genehmigungsverfahren einleiten solle und die notwendigen Maßnahmen mit der Unteren Wasserbehörde klären. Dann wird die Sache im Gemeinderat weiter beraten.