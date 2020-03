In einer schriftlichen Mitteilung gibt das Landratsamt bekannt, dass seit dem vergangenen Wochenende im Schwarzwald-Baar-Kreis (Stand Dienstag, 17. März) elf weitere bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet sind. Somit liegen im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 27 bestätigte Fälle vor. Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden zwölf in Villingen-Schwenningen, sechs in Donaueschingen, drei in Königs-feld, zwei in Blumberg und jeweils ein Fall in Bad Dürrheim, Brigachtal, Dauchingen und St. Georgen gemeldet. Die Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Die Stadtverwaltung hat neben den aktuellen Informationen rund um die Corona-Pandemie nun auch eine Downloadseite für wichtige Hinweise, Merkblätter und Tipps eingerichtet, teilt Pressereferent Alexander Stengelin mit. In der von der Stadt organisierten Notfallbetreuung befinden sich derzeit rund 24 Kinder. Informationen über die Möglichkeit der Inanspruchnahme können betroffene Eltern auf der Internetseite der Stadt nachlesen.

Unter Koordination des Sachgebietes Soziales der Stadtverwaltung Bad Dürrheim wollen das Mehrgenerationenhaus Lebenswert, die Nachbarschaftshilfe, die Kirchen und weitere Partner und Einzelpersonen

die großen und kleinen Probleme lindern. Über die Städtische Hotline und E-Mail können sich Menschen, die Hilfe brauchen oder anbieten ab sofort melden.

Corona-Hotline der Stadtverwaltung: Telefon (07726) 66 62 06 oder 66 62 29. Diese Hotline ist zu folgenden Zeiten besetzt: Montag bis donnerstag 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr. Samstag und Sonntag 9 bis 12 Uhr. Service-Mail: rathaus@bad-duerrheim.de.