Bad Dürrheim (sk) Die Stadt Bad Dürrheim ist eine von bundesweit 16 Kommunen, die vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ für die Teilnahme am Labeling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ ausgewählt wurde, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Bündnis zeichnet mit dem Label kommunales Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt aus. Honoriert werden beispielsweise die Verwendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung oder die Anlage von Blühwiesen im innerstädtischen Bereich.

Menschen brauchen Grünflächen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Dies hat man in Bad Dürrheim schon lange erkannt. So arbeitet die Initiative „Bad Dürrheim blüht auf“ seit etwa zwei Jahren aktiv an Artenvielfalt und gesunden Böden. Durch das Anlegen von Blühwiesen, Informationsveranstaltungen und Vorträgen sowie Besichtigungen und Spaziergängen wurde schon viel erreicht. „Deshalb war die Bewerbung um das Label „StadtGrün naturnah“ nur der nächste sinnvolle Schritt“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz.

Die Akteure von „Bad Dürrheim blüht auf“ werden das Labeling-Verfahren gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Umweltbüro Donaueschingen durchführen. Dazu gehören auch der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis, der Schwarzwaldverein, NABU und BUND sowie interessierte Landwirte und Imker aus Bad Dürrheim. Die bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen im innerstädtischen Bereich entscheiden am Ende, ob Bad Dürrheim das Label in Bronze, Silber oder Gold erhält. Das Label wird für drei Jahre vergeben, dann muss es durch Rezertifizierung erneuert werden.

Entwickelt wurde das Label im Rahmen des Kooperationsprojektes „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ des Bündnisses und der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) sowie unter Mitwirkung der Städte Frankfurt am Main, Hannover, Wernigerode, Kirchhain und Neu-Anspach. Das Projekt wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.

Neben Bad Dürrheim wurden folgende Kommunen vom Bündnis für die Teilnahme am Labeling-Verfahren 2019 ausgewählt: Arnsberg, Bad Dürrheim, Bielefeld, Blankenburg, Düsseldorf, Eckernförde, Freiburg, Geretsried, Germersheim, Göttingen, Kronberg, Mönchengladbach, Ravensburg, Stutensee, Wertheim und Wittenberg. Mit dieser Auswahl will das Bündnis ein möglichst breites Spektrum an Kommunen bezüglich des Stands der Umsetzung, der Einwohnerzahl und ihrer geografischen Lage abdecken.

Mehr zum Label „StadtGrün naturnah“ und dem Projektstart gibt es unter www.stadtgruen-natunah.de