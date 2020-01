Mit Werken von Scarlatti, Haydn und Liszt beginnt der Jahresauftakt der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier„. Der Pianist Ruslan Gasratov gastiert am Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Sein Programm lädt ein zu einer musikalischen Reise durch die Epochen, so die Ankündigung. Die Reise beginnt mit mehreren einsätzigen, fröhlichen Sonaten von Scarlatti im Barock. Mit einer Prise musikalischen Witzes geht es in die Zeit der Wiener Klassik, bevor das Konzert in der Romantik mit Werken von Liszt seinen Abschluss findet. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim, oder an der Abendkasse.