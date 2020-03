von Alexander Hämmerling

Oberbaldingen – Eine wechselvolle Vereinsgeschichte jährt sich dieses Jahr beim Liederkranz Oberbaldingen zum 100. Mal. Am 20. Juni wird dies mit einem Konzert und Festbankett groß gefeiert. So blickt der Verein auf seiner Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück und spannenden Monaten entgegen. Der Verein sucht noch Sänger für einen Projektchor, der zum Jubiläum singt.

Analog zu den Vereinen von Ober- und Unterbaldingen war 2019 auch für die Sänger von der „farbenprächtigen und vielseitigen“ 1250-Jahr-Feier der beiden Teilorte geprägt, was laut der stellvertretenden Vorsitzenden, Doris Hartl, durch die Teilnahme die kleine Vereinsstruktur an „ihre organisatorischen Kapazitäten brachte“, aber auch den höchsten Gewinn durch ein einziges Fest in der Vereinsgeschichte in die Kasse spülte.

Auf dem Fest meisterten die Oberbaldinger Sänger neben der Bewirtung an ihrem Stand auch zwei Auftritte beim Festakt und dem ökumenischen Gottesdienst. Ihr traditionsreiches Herbstfest ließen die Sänger 2019 zugunsten eines Ausflugs in den Tierpark Affenberg Salem ausfallen. Die populäre Sause wird 2020 am 10. Oktober mit dem Gruppensingen der Ostbaarchöre und dem eigentlichen Herbstfest am 11. Oktober definitiv erneut starten. Als Gastverein sei man zum denkwürdigen Jubiläum von 175 Jahren des Kirchenchors Hon-stetten und zum Adventskonzert in der Bösinger St. Wendelins Kirche zugegen gewesen, in heimischen Gefilden empfing man hingegen den Männerchor Ippingen zum eigens organisierten Weihnachtskonzert. „Wir haben uns letztes Jahr auf viele Gegenbesuche konzentriert, auch um Konzertpartner für unser Jubiläum zu gewinnen“, so Hartl.

Hinsichtlich Altersstruktur und Mitgliederstärke stehe der Verein gut da. Durch die vielen jungen Mitglieder und deren familiären Verpflichtungen, aber auch durch die Schichtarbeit komme es bei Probenbesuchen immer wieder zu Engpässen. „Doch wurden wir auch im vergangenen Jahr immer wieder darauf angesprochen, dass wir uns stimmlich sehr verbessert haben. Dank unseres Dirigenten“, sagte Hartl in Richtung des Dirigenten Daniel Kübler.

Dieser wiederum versprach, auch im kommenden Jahr den Fokus der Zusammenarbeit auf die Stimmtechnik und das Klangvolumen des Chors zu legen. „Grundsätzlich kann ich zur Stimmgesundheit über die Jahre nur raten, nicht durch Kraft sondern durch Technik zu singen“, bemerkt Kübler. Der verbesserungswürdige Probenbesuch lasse oftmals große Löcher im Leistungsstand der Sänger klaffen, hier könnten künftig eventuell Tonträger abhelfen. Mit Manfred Kleinhans und Klaus Weitemeyer habe man lediglich zwei Mitglieder in den Reihen, die in 2019 nur vier Fehlzeiten hatten.

Bei den Wahlen wurde nach siebenjähriger Amtsführung auf Doris Hartls Position als zweite Vorsitzende Diana Schweiger gewählt. Ihre Ämter behalten Corina Ewadinger als erste Vorsitzende, Matthias Bäßler als Kassierer und Ulrike Weiß als Schriftführerin. Der Beirat besteht nun aus Gisela Götz, Doris Hartl und Renate Dresel.

Termine und Projektchor

Den ersten Auftritt haben die Oberbaldinger Sänger am 31. Mai beim Waldfest in Ippingen. Der zum 100. Jubiläum singende Projektchor wird „mit einer bunten Mischung des über die Jahre zusammengekommenen Repertoires“ die Gäste im Juni verwöhnen. Durch Hausbesuche konnten die Oberbaldinger bereits fünf Teilnehmer gewinnen, weitere fünf Teilnehmer mehr wären „optimal“. Die erste Probe des Projektchors findet am 17. März, ab 20 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Oberbaldingen statt. Interessenten können sich beim Vereinsvorstand unter Telefon 0157/83 48 17 43 melden.

Das war der grandiose Auftakt zur 1250-Jahr-Feier. Beide Chöre aus Ober- und Unterbaldingen sowie beide Musikvereine gaben zum Auftakt ein großes Konzert.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren