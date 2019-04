von SK

Musikalisch besonders schön wird die Osterzeit am Samstag, 20. April. Um 19.30 Uhr tritt das "Trio Fantastico" im Haus des Gastes in Bad Dürrheim auf. Die drei renommierten Musiker sind der Tenor Konrad Debski, der Teufelsgeiger Artur Banaszkiewicz, der unter anderem bereits im Lincoln Center in New York und an der Berliner Philharmonie gastierte sowie Andrij Melnyk am Akkordeon, das jüngste Mitglied der Truppe und Sieger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Das Konzert umfasst die schönsten Stücke für Geige und für Tenor Stimme. So wird das Publikum unter anderem den Radecky-Marsch hören, von Dmitri Shostakovich den Waltz 2 und Russian Waltz, den jüdischen Volkssong Hava Nagila, das „Wolgalied”, „O Sole Mio”, die Abendglocken und vieles mehr hören. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro.