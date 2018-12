von Alexander Hämmerling

Auch im 40. Jubiläumsjahr reißt der Hype um die jährlichen Aufführungen der Theatergruppe der Narrenzunft Hochemmingen nicht ab. Beide Aufführungen der Komödie „Auf-Amtswegen“ sind mit jeweils 180 Karten ausverkauft. Bei der Generalprobe vor den Aufführungen hatten nun leer ausgegangene Fans der Truppe eine Gelegenheit, ihre Lachmuskeln zur Weihnachtszeit anzuregen.

Der Plot lässt Schalkhaftes erahnen: Zur Befriedigung der finanziellen Bedürfnisse seiner Frau vergreift sich Bürgermeister Karl Heinz König (Dieter Storz) an den Stadteinnahmen und besetzt wichtige Planstellen wie Ortsbrandmeister, Stadtgendarm und Hundefänger in Personalunion mit seinem dem Alkohol nicht abgeneigten Amtsgehilfen Willi Fuchs (Matthias Maier). Nach dem Verprellen eines Baulöwen zum Bau einer Fabrik für Stützstrümpfe überbeansprucht der Bürgermeister jedoch die Zuneigung Fortunas, eine Revision droht sein Geheimnis zu lüften.

Für die Zuschauer eine bodenständige Komödie mit gepfefferten Pointen. Um zotige Bemerkungen war die Hochemminger Truppe bei ihren Stücken nie verlegen, so schwirren erneut Begriffe wie „Analschleimer“ und „Genitalstrümpfe“ durch den Äther in der Gemeindehalle. Das Publikum goutierte das Treiben auf der Bühne mit lautstarkem Beifall. 1978 startete die Theatergruppe der Narren mit dem Einakter „Die verflixten Hennen“ und drei Darstellern und hat sich nach 40 Jahren ein Renommee erarbeitet. Gute Gruppenstimmung und Tradition machten dieses Theater so erfolgreich. So sind beispielsweise Souffleuse Martina Erath und Maskenbildnerin Gerlinde Waldraff seit 27, beziehungsweise seit 31 Jahren dabei.