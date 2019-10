von Autorenzeile

2020 findet für die Kinder aus Bad Dürrheim, Hochemmingen und Unterbaldingen wieder die erste heilige Kommunion statt, teilt das katholische Pfarramt Bad Dürrheim mit. Hierzu sind bereits Einladungen an die Kinder aus den infrage kommenden Jahrgängen verschickt worden. Allerdings könne es immer wieder passieren, dass das eine oder andere Kind durch das Raster falle. Falls daher Eltern keine schriftliche Einladung erhalten haben sollten, deren Kind in die dritte Klasse geht (Wohnort Bad Dürrheim) geht, oder in die dritte/vierte Klasse (Wohnort Hochemmingen beziehungsweise Unterbaldingen) und möchte, dass das Kind an der Vorbereitung zur Erstkommunion 2020 teilnimmt, gibt es an folgenden Terminen im Pfarrbüro die Möglichkeit, das Kind anzumelden: Montag, 14. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr; Dienstag, 15. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr und Montag, 21. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr. Zum Termin ist die Taufurkunde des Kindes mitzubringen. Falls keiner der genannten Termine wahrgenommen werden kann, besteht die Möglichkeit zur Absprache eines individuellen Termins mit Gemeindereferentin Daniela Frey.

Zur Vorbereitung auf die Firmung von Jugendlichen findet am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr, ein Informationsabend für Jugendliche (ab der neunten Klasse) und ihre Eltern statt.