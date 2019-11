von Jan Röhrmann

Die Kölner „Bürgergemeinschaft Altstadt“ hat die Straßensozialarbeit der in Bad Dürrheim beheimateten Off-Road-Kids-Stiftung für Straßenkinder und junge Obdachlose mit einer hohen Würdigung ausgezeichnet, teilt die Stiftung mit. Im Rahmen der Jubiläumsgala zum 25-jährigen Bestehen der Bürgergemeinschaft überreichte die Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes neben einer 5000-Euro-Spende am vergangenen Montag die selten vergebene, zehn Kilo schwere Bronzetafel der Bürgergemeinschaft an Stiftungsvorstand Markus Seidel und an Colin Emde, den Kölner Standortleiter von Off Road Kids.

Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Joachim Groth, erklärte: „Sie wissen, wie sehr wir die Arbeit der Off-Road-Kids-Stiftung in Köln schätzen. Seien Sie sich gewiss, dass dies nicht der letzte Euro war, den wir für Sie hier aufbringen werden.“ Tatsächlich hatte in Köln bereits vor drei Jahren die Verleihung des Preises der Bürgergemeinschaft Altstadt eine Spendenwelle für Off Road Kids ausgelöst.

In Köln betreibt die Off-Road-Kids-Stiftung – wie auch in Berlin, Dortmund, Hamburg und Frankfurt – eine Streetwork-Station für Straßenkinder, junge Obdachlose und junge Menschen, die bereits mit einem Bein auf der Straße sitzen. Beschäftigt sind dort sechs Sozialarbeiter. Inzwischen summiert sich die Anzahl der jungen Menschen, denen die Streetworker in Köln erfolgreich neue, dauerhaft tragfähige Zukunftsperspektiven vermitteln konnten, auf mehr als 1100, bundesweit nahezu 6000 junge Menschen.

Markus Seidel freute sich sehr über die Anerkennung, wies gleichzeitig aber auf ein ernsthaftes Problem hin: Seit die Streetworker bundesweit online über „sofahopper.de“ erreichbar sind, habe sich die Anzahl der Hilferufe vervielfacht, mehr als 1200 Notrufe in diesem Jahr, viele davon aus dem Ballungsraum Köln. Entsprechend seien die Beratungsräume in der Kölner Streetwork-Station völlig überlastet. „Es kommt immer häufiger vor, dass wir nicht allen jungen Menschen helfen können, die vor der Tür stehen. Das ist schlimm und sollte sich bald ändern“, erklärt Standortleiter Emde.