von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Es geht los mit den Veranstaltungen, auf denen Bürgermeister Walter Klumpp zum letzten Mal dieses Jahr als Gastgeber fungiert, wie jetzt beim Neujahrsempfang. Etwa 300 Gäste hatten sich eingefunden. Seine Ansprache nutzte das Stadtoberhaupt für einen zukunftsgerichteten Appell.

„Auf die Stadt warten zukünftig komplexe Herausforderungen“, so Klumpp. „Es muss noch mehr gelingen, schwierige Themen, beziehungsweise Entwicklungen ohne große Reibungs- und Zeitverluste auf einen guten Weg zu bringen!“ Das werde nur dann möglich sein, wenn Einzelinteressen zurückgestellt werden und gemeinsam vertrauensvoll im Interesse des Allgemeinwohls stärker zusammengearbeitet werde. Er wünsche sich Kandidaten, die das Ziel haben, in großer Verantwortung die vielschichtigen Interessen der Stadt zu bündeln und in zukunftsfähiges Handeln umzusetzen.

Handlungsfelder: Demnächst werden die Ergebnisse der Stadtentwicklungsprozesse zusammengeführt und Handlungsfelder definiert. Der Regionalplan wird mit dem Ziel fortgeschrieben, Bad Dürrheim vom Kleinzentrum zum Unterzentrum hochzustufen. Im Juli feiern Ober- und Unterbaldingen das 1250-jährige Bestehen. Die Ostbaarschule erhält eine Mensa und eine größere Sporthalle. Für die Werkrealschule werden notwendige Sanierungen geplant einschließlich des Pausenhofes im rückwärtigen Bereich. Die Realschule hat etwa 600 Schüler und ist drei-zügig. Aus Sicht des Schulamtes mache es Sinn, sich mit Weiterentwicklungen an diesem Standort zu beschäftigen. Die Gespräche zwischen Schulamt und Stadt dazu werden 2019 fortgesetzt. Ab September wird das Minara komplett saniert. Der Glasfaserbackbone wird von Donaueschingen her durch die Karlstraße Richtung Hochemmingen weitergeführt. Um die Bürger zeitnah über kommunale Entwicklungen erreichen und informieren zu können, steigt die Stadt in das Thema Social Media ein. Hinsichtlich einer Stadtbuslinie wird in den nächsten Wochen geklärt, ob ein entsprechendes Mobilitätskonzept aufgestellt werden soll.

Demnächst werden die Ergebnisse der Stadtentwicklungsprozesse zusammengeführt und Handlungsfelder definiert. Der Regionalplan wird mit dem Ziel fortgeschrieben, Bad Dürrheim vom Kleinzentrum zum Unterzentrum hochzustufen. Im Juli feiern Ober- und Unterbaldingen das 1250-jährige Bestehen. Die Ostbaarschule erhält eine Mensa und eine größere Sporthalle. Für die Werkrealschule werden notwendige Sanierungen geplant einschließlich des Pausenhofes im rückwärtigen Bereich. Die Realschule hat etwa 600 Schüler und ist drei-zügig. Aus Sicht des Schulamtes mache es Sinn, sich mit Weiterentwicklungen an diesem Standort zu beschäftigen. Die Gespräche zwischen Schulamt und Stadt dazu werden 2019 fortgesetzt. Ab September wird das Minara komplett saniert. Der Glasfaserbackbone wird von Donaueschingen her durch die Karlstraße Richtung Hochemmingen weitergeführt. Um die Bürger zeitnah über kommunale Entwicklungen erreichen und informieren zu können, steigt die Stadt in das Thema Social Media ein. Hinsichtlich einer Stadtbuslinie wird in den nächsten Wochen geklärt, ob ein entsprechendes Mobilitätskonzept aufgestellt werden soll. Bebauung: Sobald alle Gutachten vorliegen soll das Bebauungsplanverfahren Irma fortgeführt werden. Weitere Bauplätze werden über den Bebauungsplan Herrengarten ausgewiesen, ebenfalls Gewerbegebiets- und Sonderflächen.

Sobald alle Gutachten vorliegen soll das Bebauungsplanverfahren Irma fortgeführt werden. Weitere Bauplätze werden über den Bebauungsplan Herrengarten ausgewiesen, ebenfalls Gewerbegebiets- und Sonderflächen. Tourismus: Das Herzstück der Stadt – das Solemar – wird auch in den nächsten Jahren konsequent und mit hohem Aufwand saniert. Entscheidend für den Tourismus werde sein, ob qualitativ und quantitativ neue Betten erschlossen werden können. „Ich bitte darum, Investoren, die solche Vorhaben hier in Bad Dürrheim umsetzen wollen, unbedingt zu unterstützen“, appellierte der Bürgermeister. Stadt und Bürger profitieren vom Tourismus. Mit einem Plus von rund 5,7 Prozent bei den Gästeankünften stehe die Stadt auf einem bisherigen Rekordniveau, erklärte Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Bad Dürrheim stehe auf Platz sechs der übernachtungsstärksten Orte im Schwarzwald. Mit 86 Millionen Euro Wertschöpfung, verteilt auf die unterschiedlichsten Profiteure und der daraus resultierenden direkten Einkommenswirkung von 50 Millionen Euro, ist der Gesundheits- und Tourismussektor wesentliches Standbein der Stadt.

Das Herzstück der Stadt – das Solemar – wird auch in den nächsten Jahren konsequent und mit hohem Aufwand saniert. Entscheidend für den Tourismus werde sein, ob qualitativ und quantitativ neue Betten erschlossen werden können. „Ich bitte darum, Investoren, die solche Vorhaben hier in Bad Dürrheim umsetzen wollen, unbedingt zu unterstützen“, appellierte der Bürgermeister. Stadt und Bürger profitieren vom Tourismus. Mit einem Plus von rund 5,7 Prozent bei den Gästeankünften stehe die Stadt auf einem bisherigen Rekordniveau, erklärte Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Bad Dürrheim stehe auf Platz sechs der übernachtungsstärksten Orte im Schwarzwald. Mit 86 Millionen Euro Wertschöpfung, verteilt auf die unterschiedlichsten Profiteure und der daraus resultierenden direkten Einkommenswirkung von 50 Millionen Euro, ist der Gesundheits- und Tourismussektor wesentliches Standbein der Stadt. Zukunftssicherung: Grundlegende Basis für die erfolgreiche Positionierung der Stadt bilde die touristische Infrastruktur, führte Markus Spettel aus. Mit der Solemar-Dacherneuerung konnte ein wichtiger Meilenstein in der Zukunftssicherung des touristischen Herzstückes der Stadt gesetzt werden. Wie bekannt, bedürfe das Bad auch zukünftig notwendiger Investitionen. In den nächsten zehn Jahren sollen bis 1,5 Millionen Euro pro Jahr überwiegend in Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen fließen. An größeren Maßnahmen wurde außerdem die Komplettsanierung der Duschblöcke im Therapiebereich und die Erneuerung der Birkensauna umgesetzt. Im Rahmen des strategischen Zukunftskonzeptes 2030 werden derzeit Themenoptionen ausgearbeitet.