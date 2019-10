Interessante Einblicke gewannen Bürgermeister Jonathan Berggötz und der Bau-und Wohnungsbaupolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Chris Kühn, bei einer Führung der Baugenossenschaft Familienheim durch deren Vorstand Sebastian Merkle. Es wurden die Microlofts in der Hammerbühlstraße, als auch die sich im Bau befindlichen Mietwohnungen in der Luisenstraße besichtigt.

Merkle, der Ausichtsratsvorsitzende Berthold Frisch und Finanzvorstand Martin Renner hoben hervor, dass die Baugenossenschaft seit seit 70 Jahren stets ein Interesse an funktionierenden Quartieren habe und diese langfristig mit Sozial-, Quartiers-, und Inklusionsarbeit unterstütze. „Unser Interesse endet nicht mit der Fertigstellung der Wohnungen.“ Diese zeige sich daran, dass die Gewinne fast vollständig wieder reinvestiert würden und so den Mietern zugute kämen. Wohnungsbaugesellschaften würden Gewinne dagegen in der Regel an Anteilseigner ausgeschütten.

Außerdem, hob Sebastian Merkle hervor, seien Genossenschaften die „gelebte Mietpreisbremse“. So würden im Vergleich zum Mietspiegel VS die Mieter einer 70 Quadratmeter Wohnung bei der Familienheim durchschnittlich 99 Euro jeden Monat an Miete sparen. Angesichts des aktuellen Mietenwachstums wachse dieser Vorteil sogar noch rascher an, da Baugenossenschaften ihre Mieten nicht so stark erhöhen würden, wie es sonst auf dem Markt geschieht. „Um diese sinnvolle Arbeit fortsetzen zu können, brauchen Baugenossenschaften die Unterstützung der Kommunen und der Politik“, appellierte Merkle. Hierfür zeigten sich der Bürgermeister und der Bundestagsabgeordnete sehr aufgeschlossen.

In Zeiten rarer Grundstücke werde derzeit oft nur nach dem Höchstprinzip verkauft und seien so für Genossenschaften, die ihre Kaufpreise erst nach Jahren durch die Mietpreise amortisieren, oft kaum finanzierbar, bemängelte Merkle weiter. Er wünsche sich daher einen Verkauf kommunaler Grundstücke nur nach Konzeptvergabe an Bestandserhalter, die sich dann verpflichten müssten langfristig Mietwohnraum zu erhalten, verdeutliche er sein Ansinnen.

Und es gelte, in die Zukunft zu denken. Stellplatzschlüssel von ein bis zwei Plätzen pro Wohnung seien langfristig unsinnige Kostentreiber. Zukünftige Mobilität müsse viel stärker auf einen verbesserten öffentlichen Personennahverkehr orientiert sein, der auch klimaschonend sei. Als Beispiel nannte Merkle Tübingen, wo Stellplatzablösezahlungen zum Bau von Sammelgaragen genutzt würden.

Das Wohnprojekt in Bad Dürrheim mache deutlich, dass hier vor allem Nachfrage nach kleineren Mietwohnungen herrsche. Aus ökologischem Blickwinkel sei außerdem eine verdichtete Bebauung mit Geschosswohnungsbau zur Reduzierung des Flächenverbrauches sinnvoll, was mit den Microlofts sehr gut gelungen sei. Der dortige Innenhof über der Tiefgarage werde mittlerweile von den Bewohnern sehr gerne als Begegnungsstätte genutzt. Angesichts einer Vielzahl noch anstehender Themen, soll in absehbarer Zeit ein weiteres Treffen folgen.