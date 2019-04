von SK

In der Konzerreihe Klassik Live erwartet die Zuhörer am heutigen Montagabend ein besonderer Genuss. Neben Bach und Beethoven wird der Klaviervirtuose Jacob Leuschner auch Werke von Johann Ladislaus Dussek, Enrique Granados y Campina und Isaac Albéniz spielen. Das Konzert findet statt im Hotel am Solegarten, Luisenstraße 14, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.