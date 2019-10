von Wolf-Wilhelm Adam

Normalerweise findet einmal im Jahr das Apfelfest vom Eine-Welt-Laden Karibuni statt. Da die Apfelernte in diesem Jahr jedoch eher schwächer ausfällt, hat sich Roswitha Kneer etwas anderes einfallen lassen. Sie brachte in der vergangenen Woche eine kleine Apfelpresse der Biesinger Mosterei und ein paar Helfer aus dem Karibuni mit in die Kindertagesstätte Stadtkäfer und machte mit den Kindern zusammen Apfelsaft. Die Kinder waren natürlich Feuer und Flamme und fanden es total spannend, zu erleben wie aus einem Apfel Saft gemacht wird.

Die Kinder sind hautnah dabei und sehen, wie viel Arbeit es macht, aus den Äpfeln Saft zu pressen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Zunächst wurden die Apfelbäume, die auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Kindergarten stehen, kräftig geschüttelt. „Es ist eigentlich eine Schande, dass so viele Äpfel hier runterfallen und vergammeln, während anderswo die Menschen an Hunger leiden“, betont Roswitha Kneer und freut sich umso mehr, dass die Kinder mit viel Spaß die Äpfel aufsammelten. Dann wurde das Obst kleingeschnitten, durch eine kleine Mühle zur sogenannten Maische gemahlen und danach mittels der Apfelpresse der Apfelsaft herausgepresst. Der Trester kann dann als Dünger verwendet werden.

Ganz schön viel Kraft braucht Gerhard Fleig, um aus den Äpfeln den Saft herauszupressen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Uns ist mit dieser Aktion wichtig, dass die Kinder ein Verständnis für den Umgang mit dem Obst bekommen. Viele haben sicherlich noch nie gesehen, wie frischer Apfelsaft hergestellt wird. Und geschmeckt hat es allen allemal“, so Melanie Grimm, die Leiterin der Einrichtung.

Ein kleines Dankeschön für dem Apfelbaum ist dieser Schal mit einem Schild.

Mit einem lautstarken „Danke lieber Baum“ bedankten sich die Kinder bei den Bäumen, die ihnen die Äpfel geschenkt haben. Sie wickelten einen Schal um die Stämme und hängten ein kleines Schild dazu.