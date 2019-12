von Wolf-Wilhelm Adam

Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie schlechthin. Man trifft sich, isst gemeinsam, tauscht Geschenke aus und genießt die Zeit. Doch wieso feiern wir eigentlich Weihnachten? Was steckt dahinter? Besonders von Jüngeren wird den Sinn dieses Festes immer seltener hinterfragt. Eine Antwort darauf geben die zahlreichen Festgottesdienste der vielen Kirchen. Und besonders an Weihnachten sind die Kirchen so voll mit jungen Familien wie sonst selten, besonders zu den Krippenspielen. Weihnachten hat also wohl doch für viele noch etwas mit der Geburt von Jesus Christus zu tun und nicht nur mit Kommerz und Geschenken.

Beim Krippenspiel in der katholischen Kirche machen sich die Hirten gemeinsam auf die Suche nach dem Jesuskind und finden es schließlich in der Krippe im Stall. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Besonders schöne Gottesdienste, gerade für die Kinder, sind die Krippenfeiern, die sowohl in der katholischen Kirche St. Johann als auch in der evangelischen Johanneskirche und in den Ortsteilen stattfinden. Über Wochen hinweg studierte, für die katholische Kirche unter der Leitung von Ulrike Pfeiffer und Simone Knörzer, eine ausgewählte Schar von Kindern das Krippenspiel für den Familiengottesdienst ein und führte es frei und ohne ablesen vor.

Anita Jakumetovic hatte ihren Chor wieder bestens vorbereitet und sorgte für eine wunderbare musikalische Umrahmung der Krippenfeier. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Der Kinder- und Jugendchor sorgte unter der Leitung von Anita Jakumetovic stimmgewaltig wie ergreifend gleichermaßen für die musikalische Umrahmung.

Caroline Holweger umrahmte mit ihrer Querflöte die wunderbaren Lieder des Chores. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Caroline Holweger begleitete auf exzellente Weise mit ihrer Querflöte die klassischen Weihnachtslieder. Es war eine wunderschöne Einstimmung auf die Festtage.

Luis und Emilia stellen beim Krippenspiel Josef und Maria, die Eltern von Jesus Christus, dar.

Diakon Karl-Heinz Groß stellte in seiner Ansprache den Josef in den Mittelpunkt. Am Abend leitete Pfarrer Michael Fischer die Christmette. In der abgedunkelten Kirche wurden Weihnachtslieder gesungen, die Stimmung war heimelig und sehr festlich. Pfarrer Fischer beichtete, er habe im vergangenen Jahr vergessen, das Jesuskind in seine Krippe zu legen. „Wie oft passiert uns das im Alltag, dass wir Jesus und Gott vergessen?“, fragte er. Er nehme seinen Lapsus als Aufhänger, Jesus wieder mehr in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns zu stellen, schloss der Geistliche seine Predigt.

Traditionell zieht am Vormittag von Heiligabend eine Abordnung des Blasorchesters Bad Dürrheim durch die Stadt und verbreitet an vielen verschiedenen Stationen weihnachtliche Stimmung. | Bild: Wilhelm Bartler