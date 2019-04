von Wolf-Wilhelm Adam

Sexuelle Gewalt ist ein Thema, das alle angeht. Und je früher man mit Aufklärung und Prävention beginnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder nicht Opfer davon werden. Aus diesem Grund veranstaltet die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim bereits zum sechsten Mal ein sogenanntes Selbstbehauptungstraining, bei dem die Kinder der dritten und vierten Klasse in insgesamt sechs Einheiten vielfältige Themen aufgezeigt bekommen und „stark gemacht werden sollen“.

Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel bezeichnet das Thema als unheimlich wichtig. „Viele denken, dass wir hier auf dem Land in einer heilen Welt leben. Dass das nicht so ist, sehe ich an den vielen Fällen, die bereits bei mir auf dem Tisch gelandet sind.“ Im Durchschnitt hätten in einer Klasse von 20 Kindern mindestens zwei Kinder bereits Erfahrungen mit sexueller Gewalt machen müssen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, müssten betroffene Kinder wiederum im Durchschnitt sieben Vertrauenspersonen ansprechen, bis sie tatsächlich gehört werden und ihnen geglaubt wird. „Eltern können oft nicht glauben, dass Menschen aus der eigenen Verwandtschaft, denen sie als Eltern selbst vertrauen, zu Tätern werden. Denn sexuelle Gewalt ist meist ein Thema, das im nächsten und engsten Umfeld der Kinder vonstattengeht“, so Gauggel.

Yvonne Treyer, Sozialarbeiterin im Auftrag des Vereins Grauzone, konkretisiert: „Beim Besuch der Tante bekommen Kinder oft ungefragt einen dicken Schmatzer auf die Wange gedrückt, wollen das aber eigentlich gar nicht. Sie haben ein Bauchgefühl, das ihnen sagt, sie wollen das nicht. Doch oft sagen die Eltern, das sei okay, wenn die Tante sie so begrüßt.“ Yvonne Treyer will damit nicht sagen, dass es sich hierbei schon um sexuelle Gewalt handle, doch in den Trainings will sie den Kindern vermitteln, dass es ihr gutes Recht ist, hier auch „Nein“ zu sagen. Überhaupt könne ein selbstbewusstes „Nein“ Kinder vor Übergriffen schützen. Und das müssten viele erst einmal erlernen.

So läuft das Training mit den Kindern ab: Anhand eines Ampelsystems dürfen die Kinder aufzeigen, wo am Körper sie wer berühren darf. Manche seien am Anfang sehr offen und tolerant. „Wenn ich dann nachfrage, ob es wirklich okay wäre, wenn ich sie an bestimmten Stellen berühre, dann ändern viele doch noch mal ihre Meinung.“ Im Laufe der sechs Doppelstunden, in denen die Kinder vom Unterricht freigestellt werden, verändere sich oft deren Einstellung und Haltung zu bisher völlig klaren Sichtweisen vollständig. „Eltern berichten mir immer wieder, welche Veränderungen sich nach den Trainings ergeben und sind erstaunt, wie klar die Kinder plötzlich ihr Bauchgefühl vertreten“, weiß Treyer aus Erfahrung.

Erschreckend sei aus ihrer Sicht aber, wie wenig Kinder in dem Alter aufgeklärt sind. Je früher man damit beginne, desto weniger fänden Übergriffe rein aus Unwissenheit statt. „Wir haben immer das Bild vom älteren Mann im Kopf, der einem jungen Mädchen sexuelle Gewalt antut. Aber es kann auch der drei Jahre ältere Schulkamerad sein, der dem Mädchen erzählt, diese oder jene Handlung sei völlig normal. Wenn es nicht weiß, was normal ist, dann sind wir schnell im Bereich der sexuellen Gewalt“, betont Yvonne Treyer.

Stephanie Schweizer, Konrektorin der Grund- und Werkrealschule, bezeichnet dieses Training als wichtigen Bestandteil des Schulmottos. „Unsere Kinder sollen ein gesundes Selbstvertrauen lernen, das sie vor sexuellen Übergriffen, vor Drogenkonsum und vielem mehr schützen kann.“

Das Training beginnt nach den Osterferien. 39 Eltern haben sich für den zuvor stattfindenden Elternabend angemeldet, in dem ihnen Yvonne Treyer Näheres zu den Trainings erläutert. Bisher sei die Resonanz auf das Selbstbehauptungstraining sehr positiv.