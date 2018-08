von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Beim gestrigen Ferientag konnten die Dürrheimer Kinder so richtig aus dem Vollen schöpfen. Gleich drei Angebote wies das Programm aus, jedes einzelne für sich abwechslungsreich und interessant.

Mit einer Museumsrallye konnten im Fastnachtsmuseum Narrenschopf die Kinder auf leicht verständliche Weise zu wahren Fastnachtsexperten werden. Saray Paredes-Zavala hat ein buntes Büchlein entworfen, mit welchem die Kinder anhand der Hauptfigur Yasmina, die neu in Bad Dürrheim ist und so gar nichts über die Fastnacht weiß, 13 Stationen absolvierten. Knifflige Rätsel, spannende Aufgaben, Puzzle, malen und vieles mehr und alles vor allem mit einer Sache verbunden: Spaß. „Sehen, hören, anfassen, ausprobieren – es soll den Kindern einfach nur Spaß machen“, erklärt Paredes-Zavala, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums. Den hätten die Kinder mit Sicherheit auch gehabt, bloß waren dieses Mal keine gekommen, während man bei vorangegangenen Rallyes schon 90 Teilnehmer verzeichnen konnte. Begeisternd war zum Schluss noch das Polaroidfoto und natürlich die Süßigkeiten. Heft und Bild dürfen die Kinder als Erinnerung mitnehmen. Die Rallye soll als festes Angebot ins Programm des Museums aufgenommen werden.

Bei der Feuerwehr war der Mittag als „Action Day“ angekündigt. Jugendleiter Marian Nann und Till Schaffert beeindruckten die zehn Kids – auch hier waren weitaus weniger gekommen als im vergangenen Jahr – als erstes mit einer Fettexplosion. Dem folgte eine Führung durch das Gerätehaus. Bevor die Fahrzeuge und deren Ausrüstung besichtigt wurden, hatten die Kinder die größte Freude daran, sich mal die Kluft der Erwachsenen anzulegen. Besonders der silberne Schutzanzug ist immer sehr beeindruckend.

Fingerspitzengefühl war im Trachtenheim beim Strohflechten gefragt. Es sind ganz besondere Halme, die da zu kleinen Kunstwerken verarbeitet werden. Rosemarie Löhrhoff und Barbara Reith kaufen die Garben extra in der Schweiz. Vor dem Flechten müssen die Halme zwei Stunden in Wasser eingeweicht werden und damit sie nicht trocknen, wird auf einem nassen Handtuch gearbeitet. All diese Dinge erfuhren die Kinder, während sie sich Armreifen und andere Sachen bastelten und von denen mehreren das Strohflechten so gut gefällt, dass sie schon das zweite Jahr kamen.

