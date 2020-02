von Mandy Heinze

Alle Superhelden auf der Bühne zeigen ihr Können auf sportliche Weise | Bild: Roger Heinze

Sportliche Leistungen vom Feinsten verpackt in witzige Kostüme, begeisterten das närrische Publikum in der Bad Dürrheimer Siedepfanne beim Turnerball des Turnerbundes am Samstagabend.

Aus der Steinzeit, aber sportlich | Bild: Roger Heinze

Coole Sprünge, tolle Saltos, gewagte Pyramiden, sportliche Handstände, spritzige Tänze und witzige Showacts entlockten den Bad Dürrheimer Zuschauern im Saal so manches „Ahh“ und „Ohh“.

Rockten die Bühne wie eh und je. Die Damen von Ellis Group tanzten als „The Queens“ | Bild: Roger Heinze

Dem folgte natürlich immer auch belohnendes Klatschen. Alle waren eine Augenweide – die Mädchen vom Mädchenturnen im Outfit der Fifties, die Turnerbund-Dancer als Rockabillys oder die Ropeskipper, die das Publikum beim Seilspringen ins Staunen versetzen.

Flat Back ist tanzend auf Gangsterjagd | Bild: Roger Heinze

Es war ein kurzweiliger Fastnachtsabend, der viel zu schnell vorbei war. Aus Donaueschingen waren die Turnerinnern auf der Bühne Ninja Turtles zu Gast, Pyramiden und weitere Saltos zeigten gewagte Akrobatik. Auf der Großbaustelle Bad Dürrheim musste Kurgeschäftsführer Markus Spettel die Ärmel hochkrempeln und den Volleyballern zeigen, dass er Schubkarre fahren kann.

Den kann man nicht auf den Arm nehmen | Bild: Roger Heinze

Außerdem, so die Volleyballer, würde der Slogan „Bart Dürrheim – wo täglich neue Bärte wachsen“ ihrer Meinung nach besser zur Stadt.

Beim Flashmop tanzt der ganze Saal kräftig mit | Bild: Roger Heinze

Hier geht‘s zu den Bildern vom Abend:

