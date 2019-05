von SK

Im laufenden Insolvenzverfahren über das Vermögen des Villinger Investors Ralf Dickscheid stehen nun das Grundstück und das sich darauf befindliche Haus Hohenbaden in Bad Dürrheim zum Verkauf, teilt Insolvenzverwalter Martin Mucha aus Stuttgart mit. Seit 2004 steht das denkmalgeschützte Gebäude leer und verfällt zusehends. Mehrere Interessenten hätten sich bereits mit ihm in Verbindung gesetzt, berichtet derInsolvenzverwalter. Auch ein erstes Gespräch habe Anfang dieser Woche bereits stattgefunden. Zu Anzahl und Namen machte Mucha mit Hinweis auf den laufenden Prozess jedoch keine Angaben. Auch ein Makler sei eingebunden. Wer Interesse an Gebäude und Grundstück hat, könne sich mit ihm in Verbindung setzen, so Mucha. sgn/Bild: Hans-Jürgen Götz