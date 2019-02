von Eva Maria Vaassen

Bad Dürrheim (evm) Seine Berufung gegen eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung war für einen 22-Jährigen aus VS-Schwenningen ein Schuss in den Ofen. Anstelle der erhofften Bewährungschance gab es vom Landgericht noch drei Monate oben drauf.

Im Sommer 2017 schlug der damals 20-jährige Angeklagte zusammen mit seinem jüngeren Bruder einen 39-jährigen Küchenhelfer in einem Schnellrestaurant in Bad Dürrheim krankenhausreif. Zuvor hatte er einem anderen Mitarbeiter vorgeworfen, ihm „etwas ins Essen“ getan zu haben. Der schmächtige 39-jährige Familienvater hatte damals kurzzeitig bewusstlos am Boden gelegen. In einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt musste er aufgrund mehrerer gebrochener Gesichtsknochen zweimal operiert werden. Und er verlor einen Backenzahn. Ob und wann die Metallplatte, die man ihm eingesetzt hatte, entfernt werde, wisse er nicht, berichtete der Geschädigte. Er leide immer noch unter Schmerzen und habe seinen Küchenjob aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen, antwortete er auf Nachfrage des Gerichts. Momentan befinde er sich in einer Umschulungsmaßnahme.

In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Villingen im Juli 2018 fiel der Täter dem Gericht durch „unsägliches Verhalten“ sehr negativ auf. Zwar habe er die Gewalttätigkeiten eingeräumt, heißt es im erstinstanzlichen Urteil. Aber die Fotos des schwer verletzten Opfers hätten ihn sogar noch erheitert. Er habe mit abfälligen Bemerkungen und einer beispiellos respektlosen Haltung reagiert. Auch in der Berufungsverhandlung wirkte der 22-Jährige auf das Gericht nicht wirklich reumütig oder einsichtig. Für sein verächtliches Verhalten vor dem Amtsgericht versuchte er, sich jetzt zu entschuldigen. Weil er früher so unglaublich viel gekifft habe, könnte es sich bei seinem damaligen Verhalten vor Gericht um „Flashbacks“ gehandelt haben. Jetzt lebe er seit einem Jahr drogenfrei. Er verschwieg, dass das nicht freiwillig so ist. Nach in einer früheren Verurteilung wurde er als Bewährungsauflage zu regelmäßigen Drogenkontrollen verpflichtet.

Als das Gericht kritisch hinterfragte, warum er seit einem Jahr angeblicher Suche immer noch keine Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden hat, beteuerte er, sich darum bemüht zu haben. Er arbeite sehr an sich selbst, erklärte er, und das sei für ihn „schlimmer als Knast“. Es tue ihm auch sehr leid, dass der Mann so schwer verletzt worden sei: „Ich wusste ja gar nicht, dass der Kinder hat“, meinte er. An eine richtige Entschuldigung oder an ein Schmerzensgeld hatte er aber noch nicht gedacht. Noch schlimmer dürfte gewesen sein, dass ihm als Argument, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, der Satz entfuhr: „Es macht doch keinen Sinn, wenn ich wegen nichts ins Gefängnis muss.“