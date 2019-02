von Alexander Hämmerling

Die Kandidatenliste der Ortsgruppe der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) in Unterbaldingen für die Kommunalwahlen am 26. Mai ist komplett. Sieben Personen bewerben sich um einen Sitz im Ortschaftsrat.

Neben den vier bisherigen Mandatsträgern der CDU stellen sich auch drei neue Aspiranten mit ihren kommunalpolitischen Ambitionen vor. Im Gegensatz zu manchen anderen Ortsverbänden der ländlichen Fläche scheint die CDU Unterbaldingens auf junge Reserven zurückgreifen zu können, drei der Kandidaten haben ihr Geburtsdatum in den 90er Jahren.

Als Sitzungsleiter der Nominierungsversammlung zeigte sich auch der Stadtverbandsvorsitzende Ulrich Fink befriedigt: "Ein gutes Zeichen für die CDU, junge Leute in den Reihen zu haben." In geheimen Wahlen wurde alle Kandidaten einstimmig für einen Listenplatz gewählt. Diese sind die bisherigen Ortschaftsräte mit dem Landwirt Wolfgang Baur (51), der Bankfachwirtin Birgit Keller (50), die Lehramtsanwärterin Hanna Schwörer (22) und dem Ortsvorsteher Jürgen Schwarz (58), welcher nach einer Ausbildung zum Maschinenbauingenieur als Gewerbeschulrat tätig ist.

Dem Ortschaftsrat bisher nicht angehörig zieren die Kandidatenliste der Elektroniker Benedict Baumann (23), der Elektromeister Michael Biniasz (51) und der Student Markus Hartung (25), der ab Mai aller Voraussicht nach als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines ansässigen Technologie-Unternehmens fungieren wird.

Für einen Sitz im Gemeinderat bewerben sich Jürgen Schwarz und Hanna Schwörer. Ihre offizielle Listung erfolgt jedoch erst nach den Wahlen bei der Zentral-Nominierungsversammlung des CDU-Stadtverbandes am Dienstag, 12. Februar.

"Eine gute Mischung an Berufen, Altersklassen und Erfahrung", kommentiert Ortsvorsteher Jürgen Schwarz die Liste. Zwar schnitten die Kandidaten ihre politischen Themen auf der Sitzung an, ein grundsätzlicher Themenkatalog für den Wahlkampf wird jedoch erst in den kommenden Wochen ausgearbeitet.

Jürgen Schwarz als "politischer Mensch" schickt sich fest an, sein Amt als Ortsvorsteher weiter zu bekleiden. Parallel bewirbt er sich um einen Sitz im Kreistag. "Viel Mühe und Spaß, was in der Summe mit dem Begriff Freude bezeichnet werden kann. So würde ich diese Funktion beschreiben, die ich gerne weiterhin ausüben würde", gibt er an. Auch wünsche er sich für eine potenzielle Wiederwahl ein einstimmiges Votum. Aufgrund des Fehlens von Ausgleichsmandaten auf kommunalpolitischer Ebene des Ortschaftsrats kam es vor fünf Jahren zu einem Listen-Patt mit den Freien Wählern, wonach Jürgen Schwarz und Gottfried Schacherer den Posten des Ortsvorstehers nach einvernehmlicher Lösung teilten. "Eine klare Wahl wäre mir lieber, aber das entscheidet natürlich alles der Bürger als Wähler", so Schwarz.

Die kommunalpolitische Ebene sieht Schwarz in ihrer Wirkung unterschätzt: "Hier wird noch die Demokratie verteidigt. Man kann nicht einfach alles der Verwaltung überlassen." So wies Schwarz in einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre zum Beispiel auf die Ablehnung für die Ansiedlung eines Entsorgungsbetriebs im Gewerbegebiet Im Hochen hin. "Eine problematische Firma, was wir so nicht akzeptieren konnten", erinnerte sich der Ortsvorsteher.