Bürgermeisterwahl in Bad Dürrheim – da brennt nichts an. 63,7 Prozent darf Jonathan Berggötz im ersten Wahlgang hinter sich vereinen. Was für ein Geschenk an den jungen Rastatter Wirtschaftsförderer. Mehr Vertrauen geht fast nicht mehr. Und was für eine Entwicklung: Als Kind und Jugendlicher in der Kur- und Bäderstadt aufgewachsen, darf er nun als Rathaus-Chef zurückkehren. Das ist: Wow!

Berggötz hatte aber auch das wählbarste aller Kandidatenprofile im Gepäck. Verwaltungserfahrung, Führungserfahrung und eben nicht nur Projekt- und Abteilungsleitererfahrung bringt er mit. Und er hat auch den Blick auf das große Ganze im Land und in Europa. Als Mitglied im Rundfunkrat des SWR und als Mitglied des Landesvorstands der überparteilichen Europa-Union Baden-Württemberg hat er auch ein Netzwerk und gesellschaftliche Erfahrungen. Ganz sicher ist er aber auch so klar gewählt worden, weil er die Tennis- und Fußballplätze der Bad Dürrheimer nicht nur als Politiker, sondern auch als Sportler immer schon kennt.

Was weiter festzuhalten ist: Die CDU Bad Dürrheim – sie funktioniert. Der neu amtierende Vorsitzende Ulrich Fink wollte den Kandidaten Berggötz, handelte sich erst eine Absage ein und gab dann nicht auf. Jetzt ist auch Fink ein bisschen der Wahlsieger des Sonntags.

Auf den es Rängen gab es ebenfalls Klarheit. Jens Wehner blieb deutlich chancenlos. Das lag auch an seiner Macher-Attitüde und an ein, zwei semi-politischen Ränkespielchen, die den Bürgern offenkundig einfach zu viel waren.