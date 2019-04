von Norbert Trippl norbert.trippl@suedkurier.de

Er ist 32 Jahre alt und am 1. Juli wird er Bürgermeister ausgerechnet in der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Jonathan Berggötz ist auch am Montag nach seinem klaren Wahlsieg völlig gerührt. „Ich kam als Kind mit meinen Eltern hierher, ich war fünf. Und dann sind von meinem Kindergarten am Sonntagabend noch die Erzieherinnen meines Horts auf der Wahlparty“, fasst er zusammen, was ihn seit Sonntagabend, 18.45 Uhr bewegt und nicht mehr losgelassen hat.

Bad Dürrheim "Ich werde das Vertrauen rechtfertigen", sichert der frisch gewählte Bürgermeister Bad Dürrheims zu Das könnte Sie auch interessieren

63,7 Prozent im ersten Wahlgang hat er eingefahren. Ein riesiges Pfund an Vertrauen der Wähler. „Ich bin wirklich sehr dankbar“ sagt er deshalb nun. Und versichert: „Für mich wird das nicht nur Arbeit sein. Bad Dürrheim ist die Stadt, an der mein Herz immer gehangen hat.“

Seine Mitbewerber waren am Wahlsonntag chancenlos. Ein Polizist aus Oberndorf, früher SPD-Mitglied, kam auf 23,5 Prozent, ein Bundeswehr-Oberstleutnant kam mit CDU-Parteibuch auf 11,6 Prozent. Ganz anders Jonathan Berggötz: Er hat in allen 13 Wahllokalen klar gewonnen und kam überall deutlich über 50 Prozent der Stimmen. Das war in den Kernstadt-Bezirken nicht anders als in den sechs Teilorten: Überall lag er vorne.

Bad Dürrheim Die Bürgermeisterwahl in Bad Dürrheim im Video-Rückblick Das könnte Sie auch interessieren

Das Geheimnis seines Erfolgs? Er hat die Wähler mit seinem Gesamtangebot offenkundig weitgehend überzeugen können. Er bringt als Wirtschaftsförderer von Rastatt Verwaltungs- und Führungserfahrung mit. Zudem verfügt er über Einblicke in das Große und Ganze: Als Mitglied im Rundfunkrat des SWR und als Landesvorstandsmitglied der überparteilichen Europa-Union ist er mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen befasst.

Wird er zum 1. Juli die Rastatter Wirtschaftsförderung verlassen? „Ja, das wird klappen“, sagte er am Montag im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der gläubige Christ, der nach seinem Abitur ein Jahr lang in Jerusalem gelebt hat, ist immer frei heraus mit seinen Antworten. Wenn es knifflig wird, denkt er auch gerne einmal etwas länger als zwei Atemzüge nach. Wie jeder andere auch, muss er nicht immer auf alles Antworten haben. Aber er will jetzt anfangen mit seiner Arbeit. Warten bis zum 1. Juli? Nein – das ist nicht Jonathan Berggötz. Er will nicht blank anfangen sondern sich jetzt vorbereiten. Und, nur der Ordnung halber: Heute ist er in Rastatt und dann kommt er aufs Wochenende zurück in die Kur- und Bäderstadt im Schwarzwald-Baar-Kreis. „Ich muss meine Plakate abhängen“, sagt er.

Bad Dürrheim Jonathan Berggötz wird neuer Rathauschef in Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

Freunde würden ihm dabei helfen und vielleicht auch der eine oder andere Parteifreund. Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Ulrich Fink fand Jonathan Berggötz als Bewerber immer schon gut. Eine erste Absage ließ Fink nicht stehen, bohrte weiter. Dann kam die Zusage, Wochen später. Und dann begann der Wahlkampf. Pikant: Neben dem designierten Bürgermeister gab es noch einen zweiten Bewerber mit CDU-Parteibuch. Der Mann von der Bundeswehr trat aber zu kantig auf – und blieb in der Kurstadt chancenlos. Berggötz wurde von Beginn an auch von den örtlichen Grünen und der FDP unterstützt. Eigentlich eine Phalanx, die aber bei Persönlichkeitswahlen längst nicht immer gut ankommt als Unterstützerkreis, wie andere Wahlen zeigen.

Zum Amtsbeginn will Jonathan Berggötz sortiert sein. „Ich schaue mir die Prozesse in der Verwaltung an, will das Thema Tourismus mit unserem Kurdirektor klären und bei Wohnen und Gewerbeentwicklung muss ich auch ran“, erklärte er gestern.