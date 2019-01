von Sabine Naiemi

Ein Sohn der Stadt kehrt zurück – so könnte man es nennen: Nach langer Zeit des Wartens und der Ungewissheit hat endlich offiziell ein Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen, bis jetzt der einzige. Es ist Jonathan Berggötz. Er hat angekündigt, am nächsten Freitag beim Wochenmarkt auf dem Rathausplatz zu sein.

Das sagen die Fraktionen:

Ulrich Fink, CDU | Bild: Naiemi, Sabine

Ulrich Fink, CDU: „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Jonathan Berggötz als Bürgermeister-Kandidat bewirbt und sind stolz darauf, dass das geklappt hat. Er ist unser Wunschkandidat. Er ist kompetent, jung und dynamisch und bringt die erforderlichen Voraussetzungen mit, hat eine hervorragende Vita. Nach einem Gespräch mit ihm war für uns klar: Er ist eine gute Wahl. Wir sind richtig froh und begrüßen seine Kandidatur sehr. Aus unserer Sicht ist er hervorragend geeignet und der optimale Kandidat. Viele Menschen erinnern sich noch an ihn als einen guten Kerl. Er ist zwar CDU-Mitglied, wird aber parteilos antreten, weil er ein Kandidat für alle sein will. Wir werden ihn auf jeden Fall unterstützten, aber den Wahlkampf führt er, nicht die CDU. Deshalb werden wir uns zurückhalten. Ob sich noch andere Bewerber melden? Wer weiß, die Zeit ist ja noch nicht um.“

Dery Türk-Nachbaur, SPD | Bild: privat

DeryaTürk-Nachbaur, SPD: „Jonathan Berggötz hat sich bei uns kurz telefonisch vorgestellt und zugesichert, sich demnächst auch persönlich vorzustellen – er werde sich in den nächsten Tagen melden. Wir sind grundsätzlich offen und sehr gespannt auf das Gespräch. Wenn alles stimmt, werden wir ihn selbstverständlich auch unterstützen. Wir haben ja schon immer gesagt, dass für uns die Person wichtig ist und unsere Unterstützung nicht von der Parteizugehörigkeit abhängt. Ob sich noch ein weiterer Kandidat meldet, können wir zurzeit nicht sagen. Uns liegt ja noch eine schriftliche Anfrage vor, aber dazu hat sich noch nichts Neues oder Konkretes ergeben.“



Wolfgang Kaiser, LBU. | Bild: Fröhlich, Jens

Wolfgang Kaiser, LBU: „Bei einem ausführlichen persönlichen Gespräch und in Telefonaten mit Herrn Berggötz stellte sich in einer Reihe von Fragen heraus, dass er sehr offen ist für die Kernanliegen der LBU, ein gutes Miteinander von Jung und Alt sowie sowie eine gute Verbindung von touristischen und Bürgerinteressen in Kernstadt und Teilorten. Viele Fragen müssen erst noch genauer erörtert werden. Die LBU ist aber nach diesen Gesprächen offen für die Unterstützung einer überparteilichen Kandidatur von Herrn Berggötz für das Bürgermeisteramt in Bad Dürrheim und wird ihn zeitnah zu einer Fraktionssitzung einladen.“



Klaus Götz, Freie Wähler | Bild: Naiemi, Sabine

Klaus Götz, Freie Wähler Vereinigung: „Wir wussten schon einige Zeit, dass Herr Berggötz beabsichtigt, zu kandidieren, aber es war Vertraulichkeit vereinbart worden. Wir hatten ein Vorgespräch mit ihm und das ist sehr positiv verlaufen. Wir hatten selbst keinen Wunschkandidaten und für uns ist er ein guter Kandidat. Unserer Meinung nach ist er in Ordnung und wir werden ihn auch unterstützen. Seine Vita ist beeindruckend. Nun muss man ihm die Chance geben, sich zu präsentieren. Unabhängig davon finde ich es aber insgesamt traurig, dass sich bis jetzt kein weiterer Bewerber gemeldet hat und dass es auf die Ausschreibung groß keine Reaktionen gab. Bad Dürrheim ist ja schließlich eine gute Stadt und als Gemeinde nicht zu verachten. Es gab zwar Nachfragen, aber die ungefähr nach dem Motto: ,Ich bewerbe mich nur auf die Stelle, wenn ich sie auch kriege.’ Da muss man sich doch fragen, was das soll? Das ist schade. Nun, man wird sehen, ob sich noch jemand bewirbt, die Zeit wird es zeigen.“



Andrea Kanold, FDP | Bild: Naiemi, Sabine