von Sabine Naiemi

Am vergangenen Freitag schloss um 24 Uhr die Online-Befragung der Bürger Bad Dürrheims in Bezug auf die Innenstadtentwicklung. Die Beteiligung war recht gut, ließ Bürgermeister Jonathan Berggötz wissen.

Das Stadtoberhaupt erklärte auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Ich freue mich, dass dieser Bürgerbeteiligungsprozess in der Bürgerschaft und Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und sich viele Personen beteiligt haben. Insgesamt haben wir über 500 Rückmeldungen erhalten.

Nun werden die Meinungen von der Agentur „plan.kooperativ“ ausgewertet. Dem Gemeinderat sollen die Ergebnisse in seiner Sitzung am 19. Dezember vorgestellt werden. Es würde mich freuen, wenn die Bevölkerung an dieser Veranstaltung reges Interesse zeigt.“

Auswertung und Wettbewerb

Zur Zeitschiene erklärt der Bürgermeister weiter: „Der Gemeinderat und die Investorengruppe sprechen sich dafür aus, die bestmöglichen Lösungen für die Umsetzung der angedachten Projekte zu finden, weshalb der Gemeinderat im Februar 2020 ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren bestimmen soll, bei dem es um die Fläche der Projektierung „B.E.S.T.“ beziehungsweise Anschluss Kurpark, Kurhaus und Hotel am Kurpark geht.

Für die Zukunft Bad Dürrheims ist dieser Bereich von großer Bedeutung. Spannend wird sein, welche verschiedenen Lösungsansätze für die angedachten Maßnahmen entwickelt werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir sehr gute Ideen aus diesem Wettbewerb erhalten werden, der auch auf Meinungen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess zurückgreift.

Bezüglich der tatsächlichen Umsetzung hat der Gemeinderat das Heft in der Hand, da bei ihm die Planungshoheit liegt.“

Bedenken und Fragen der IG

In einer schriftlichen Stellungnahme teilte nun ebenfalls am vergangenen Freitag die Interessengemeinschaft (IG) pro Bad Dürrheim ihre Sicht auf den Bürgerbeteiligungsprozess dar: „Die IG begrüßt es, dass die Stadt im Vorfeld konkreter Planungen den Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre Meinung dazu kund zu tun. Die Darstellung der geplanten Bauprojekte im Internet ist bereits sehr durchführungsorientiert. Man gewinnt den Eindruck, dass die Stadt die angedachten Bauvorhaben grundsätzlich begrüßt, allerdings ohne zuvor grundlegende Fragen geprüft und beantwortet zu haben.“

In diesem frühen Stadium gehe es jedoch weniger um das Wie und Wo, sondern vielmehr um das ob überhaupt, nämlich im weitesten Sinne darum, welchen konkreten Nutzen die Bürger dieser Stadt (und nicht nur die Investoren) von diesen Bauprojekten haben werden und ob dieser Nutzen es rechtfertigt, an zentraler Stelle gelegene und den Tourismus bedeutsame Grünflächen, insbesondere die Fläche hinter dem Hotel Soleo und den Kurpark, zu bebauen.

Bevor die Planungen weiter vorangetrieben würden, sollten daher nach Meinung der IG zunächst verschiedene Fragen beantwortet beziehungsweise von externen Fachleuten durch qualifizierte Gutachten beantwortet werden, so die Forderung in der Stellungnahme, die außerdem einen riesigen Fragekatalog beinhaltete, wie etwa: „Gibt es in der Kurstadt Bad Dürrheims Bedarf für weitere Wohnbauflächen, zum Beispiel für die Ein- und Mehrfamilienhäuser, die hinter dem Soleo gebaut werden sollen?“

Dagegen spreche, dass die Firma FSP Stadtplanung Freiburg im Auftrag der Stadt im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ermittelt hat, dass es nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften im Kernort sieben Hektar zu viel Wohnbauflächen gebe.

Weshalb solle dann die zwischen Soleo und dem Johanniterweg gelegene, im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesene Fläche in ein Wohngebiet umgewandelt werden?

Zu den Hotelplänen wurde gefragt, ob tatsächlich Bedarf an drei Hotels (Hotel Solegarten, Solemar-Hotel, Parasol-Hotel) in der Umgebung des Kurgartens mit insgesamt über 500 Betten bestehe.

Das Gutachten, auf das sich Investoren und Vertreter der Stadt berufen, befasse sich nur oberflächlich mit der Frage des Bedarfs. Es enthalte keine Ausführungen zur Belegung der vorhandenen Hotels. Das Hotel Solegarten sei nicht einmal erwähnt worden, das Gutachten sei. veraltet.

Weiter ging es damit, ob das ohnehin stark frequentierte Solemar die durch die Hotelbauten zu erwartenden zusätzlichen Gästen überhaupt verkraften könne, oder ob es erweitert werden müsse, und falls ja, wer das bezahle. Sei das Solemar-Hotel wegen des von dem Hotel ausgehenden zusätzlichen Verkehrs an dieser Stelle überhaupt realisierbar oder werde es in den gegenüberliegenden Wohngebäuden zu laut?

Kann es nach den Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes ein Vier-Sterne-Hotel ohne eigenes Restaurant und ohne eigenen Wellnessbereich überhaupt geben und würde ein solches Spar-Hotel ohne eigenen Spa überhaupt genügend Gäste finden? Warum übt die Stadt nicht wie in anderen Städten üblich ihr Vorkaufsrecht aus, wenn Grundstücke in zentraler Lage verkauft werden?

Zum Dauerthema Irma: Warum wird das Irma-Gelände nicht in den Stadtentwicklungsprozess einbezogen? Das Gelände liege im Sanierungsgebiet, es gebe noch keinen rechtsgültigen Bebauungsplan, keine Baugenehmigung und keine wasserrechtliche Genehmigung.

Das Gelände sei städtebaulich von zentraler Bedeutung. Durch die Renaturierung der Stillen Musel würden der Hindenburgpark und die evangelische Kirche zur Stadtmitte geöffnet, es könne ein durchgängiger Fahrradweg vom Lindenplatz bis zum Kurhaus angelegt und die Friedrichstraße entlastet werden. „Noch kann das Desaster verhindert werden!“, titelt die IG.

Gemeinderat hat Heft in der Hand

Im SÜDKURIER nimmt Bürgermeister Jonathan Berggötz zum Schreiben der Interessengemeinschaft Stellung: „Die IG Pro Bad Dürrheim kann sicher sein, dass die Mitglieder des Gemeinderats – wie auch sonst bei allen anderen politischen Entscheidungen – konstruktiv-kritisch über die Maßnahmen diskutieren und eine für das Allgemeinwohl von Bad Dürrheim gute Entscheidung treffen werden.

Die von der IG Pro Bad Dürrheim geäußerten Fragen und Aussagen sind im Wesentlichen bereits als Stellungnahmen auf der Homepage zu finden, was zeigt, dass man sich intensiv eingebracht hat, was ich begrüße.

In der Gemeinderatssitzung im Dezember werden Fragen und Stellungnahmen aus der Beteiligung thematisiert. Hierzu wird auch klar Stellung bezogen werden.“

Sachorientierte Diskussion

Bezüglich der Kritik an den Investoren erklärt Bürgermeister Berggötz: „Ich gewinne leider den Eindruck – auch hinsichtlich Stellungnahmen bei der Bürgerbeteiligung – dass es teilweise eher um Kritik an der Investorengruppe, als an der Sache geht.

Die Kritiker können sich darauf verlassen, dass die Investorengruppe weder bevorzugt, noch benachteiligt wird. Wir sind aber auch froh, dass wir sie haben. Für jede Stadt ist es ein Glücksfall, wenn es Investoren gibt, die an die Attraktivität der Stadt glauben und entsprechend investieren.

Bad Dürrheim befindet sich im Wettbewerb mit anderen Städten und muss noch attraktiver werden, um diese enorm hohe Lebensqualität und hervorragende Außenwirkung zu erhalten.“ Ihm sei die sachorientierte Diskussion zu den Projekten wichtig.

Selbstverständlich werde der Gemeinderat Überlegungen kritisch hinterfragen, Forderungen stellen und nur dann positive Entscheidungen treffen, wenn man im Gremium vom Mehrwert für die Gesamtstadt überzeugt sei.