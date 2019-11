von Sabine Naiemi

An diesem Wochenende ist es soweit – der 46. Bad Dürrheimer Christkindlemarkt mit seiner Vielzahl von weit über 100 Ständen lädt Groß und Klein in die Innenstadt ein, um die Weihnachtszeit zu begrüßen. Der Christkindlemarkt ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt für seine Vielfalt.

Die Stadt ist herrlich weihnachtlich geschmückt und beleuchtet, bei Dunkelheit entfaltet der Christkindlemarkt seinen ganzen Charme. | Bild: Naiemi, Sabine

Die weihnachtlich geschmückten Hütten und eine bunt gemischte Auswahl an Basteleien, Holzartikeln, Spielzeug, Naturprodukten und vieles mehr laden zum Stöbern und Verweilen ein. Neben den zahlreichen Verkaufsständen haben Weihnachtsbegeisterte die Möglichkeiten bei einem Glas Glühwein weihnachtliche Spezialitäten wie Schokofrüchte oder auch herzhafte Schupfnudeln zu genießen. Nicht zu vergessen, die breite Angebot kulinarischer Genüsse durch die vielen Vereine der Stadt.

Und manche machen sich für gute Zwecke stark: Am Stand des Fördervereins für Kinder und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheim will man 1200 Euro zusammenbekommen. Das ist der Betrag, der benötigt wird, um die Kindertagesstätte am Salinensee ein Jahr lang mit frischem Obst, Gemüse und Milch zu versorgen. Am Stand von Wolfgang Dold gibt es Rosenküchle, Waffeln und rote Herzchenluftballone. Unterstützt vom Trachtenverein engagiert er sich für die Kinderhilfsaktion Herzenssache.

Abwechslungsreiches Programm

Am Samstag, 30. November, wird um 11 Uhr der Christkindlemarkt durch Bürgermeister Jonathan Berggötz eröffnet, mit musikalischer Begleitung vom Bad Dürrheimer Blasorchester sowie der Kutscheinfahrt von Nikolaus und Knecht Ruprecht. Um 12.30 Uhr folgt ein Auftritt der Bläserjugend Unterbaldingen, danach ein Weihnachtskonzert des Musikvereins Weigheim um 15.30 Uhr. Anschließend lädt der stimmungsvolle Markt bis abends um 21 Uhr zum Verweilen und Genießen ein.

Die Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr mit Nikolaus und Knecht Ruprecht wird musikalisch von dem Jugendblasorchester Bad Dürrheim umrahmt. Um 12.30 Uhr präsentiert die Hoh‘wald Musig ihr Können und um 14 Uhr spielt der Musikverein Harmonie Schwenningen auf dem Rathausplatz. Den musikalischen Abschluss gestaltet um 15.45 Uhr die Alphornmusik aus Bad Dürrheim. Am Sonntag ist der Markt bis 18 Uhr geöffnet.

Zum zwölften Mal beteiligen sich Mitglieder des Gewerbevereins aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie mit vielen tollen Aktionen am Bad Dürrheimer Adventskalender. Überall in der Stadt sind Flyer mit Informationen dazu ausgelegt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Traditioneller Adventskalender

Ab dem ersten Advent werden auch wieder Türchen geöffnet. Mittlerweile zum zwölften Mal bieten Handel, Gewerbe, Dienstleister und Gastronomiebetreiber beim Bad Dürrheimer Adventskalender tolle Aktionen an. Die riesigen roten, weihnachtlich geschmückten Holztafeln weisen den Weg. Es geht los am Sonntag, 1. Dezember, mit dem Bistro Matisse. Dort gibt es hausgemachtes Weihnachtsgebäck. Am Montag, 2. Dezember, erhält man in der Metzgerei Münsch eine Überraschung und am Dienstag, 3. Dezember, gibt es in der Boutique Sophie einen Preisnachlass von zehn Prozent auf alles.