von Wolf-Wilhelm Adam

Die evangelische Kindertagesstätte am Salinensee hat für ihre Bewegungsbaustelle vier Matten mitsamt dazugehörigem Mattenwagen vom Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde gespendet bekommen. Der Verein hat sich schon mehrfach für den Kindergarten stark gemacht.

„Wir sind zwar leider nur 20 Mitglieder, aber umso mehr liegt uns unsere Jugend am Herzen“, sagt Carsten Tamme, der Vorsitzende des Fördervereins. Am Weihnachtsmarkt wird Glühwein verkauft, am Muttertag ein Flohmarkt veranstaltet. So kommen Gelder rein, die wiederum für die Jugend der Stadt eingesetzt werden.

Die Turnmatten kosteten sage und schreibe 1400 Euro. Erzieherin Kathrin Geiger ist begeistert: „Solche Matten werden bei uns stark beansprucht, weshalb sie hochwertig sein müssen. Jetzt ist das Thema Sicherheit und Fallschutz bestens geregelt.“ Die Matten entsprechen höchsten Anforderungen. Die fast 100 Kinder, die tagtäglich im Kindergarten aktiv sind, werden die Spende auf jeden Fall zu nutzen wissen.

Ein weiteres Projekt, das der Förderverein unterstützen wird, ist die gesunde Ernährung. Angestrebt wird nach den Sommerferien eine Kooperation mit dem Antonihof, über den dann alle zwei bis drei Tage frisches Obst und Gemüse sowie Milchprodukte geliefert werden. „Als kneipp-zertifizierter Kindergarten ist es uns enorm wichtig, den Kindern eine gesunde Ernährung beizubringen“, betont Simone Czech, die das Projekt begleitet.

Der Förderverein wird die Kosten, die jährlich im Bereich zwischen 700 und 1000 Euro liegen werden, komplett übernehmen. „Leider gibt es immer noch Kinder, die von Zuhause aus frisches Obst und Gemüse nur bedingt kennen. Gerade ihnen soll der Zugang zu gesunder Ernährung erleichtert werden“, erläutert Karl Blessing, zweiter Vorsitzender des Fördervereins. Es gibt bereits monatlich wechselnde Themenschwerpunkte zur gesunden Ernährung. So stellte Hauswirtschaftskraft Renate Huber mit den Kindern im Mai Smoothies, kleine Törtchen oder Marmelade aus Erdbeeren her.

Carsten Tamme appelliert an die Eltern: „Mehr Unterstützung seitens der Eltern wäre toll und wenn den Eltern am Herzen liegen würde, ihren Kindern einen echten Mehrwert zu bieten.“