Das Sommertheater am Salinensee wird bei hervorragendem Wetter stattfinden. Die Bühne steht und man darf sich auf drei tolle Vorstellungen freuen. Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald, hier Regisseur Andreas Jendrusch mit dem Kopf von Rosinante unter dem Arm, veranstaltet das Sommertheater in Bad Dürrheim zum sechsten Mal. Am heutigen Freitag, 23. August und morgen Samstag, 24. August, kommen Theaterliebhaber und Gäste mit der Ritterkomödie „Don Quijote und Sancho Panza“ nach Miguel de Cervantes auf ihre Kosten. Am Sonntag wird das familienfreundliche Stück „Pettersson und Findus“ nach Sven Nordquist aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf an der Touristinformation im Haus des Gastes und bei allen Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Aufführung am Freitag und Samstag beginnt jeweils 20 Uhr, am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt neun Euro. Das Familienstück kostet zwölf Euro, ermäßigt fünf Euro. sgn/Bild: Adam